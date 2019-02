Til sommer: En festival på børnenes præmisser

Det er børnenes Madonna og Prince, der spiller på årets Børnefestibal, mener Kalle Bremer, der er gøglerchef og stifter af den omrejsende endagsfestival.

- Vi har Gurli Gris og Mek Pek på scenen. Der er ikke et barn på fire år, der ikke kender Gurli Gris. Det er kæmpestort for dem. Og de fleste kender alle de klassiske børnesange, som Mek Pek optræder med. Han giver den gas på scenen med sin trompet, og børnene synger med. Det er det, vi gerne vil - at skabe fællesskab, siger Kalle Bremer.

Han har tidligere stået for at lave den elektroniske festival Stella Polaris. Men siden han selv blev curlingfar i 2007, interesserer han sig mere og mere for underholdning til børn og har også udgivet to cd'er med børnemusik under navnet Pippelipop.

- Jeg har det sådan, at jeg elsker at bo i byen. Men jeg synes, alting er meget dyrt med børn. Hvis man skal med hele familien i Tivoli eller Experimentarium, er det en stor udskrivning. Jeg ville skabe noget for både rig og fattig. Det skulle være et fedt arrangement med musik, sjov og spas på scenen og på græsset, som alle skulle have råd til, siger han.

Det første år var festivalen gratis, men det gav arrangøren et stort underskud. Nu koster billetterne 95 kroner for både børn og voksne. Til gengæld er alle oplevelser på scenen og græsset gratis.

- Vi har forskellige sponsorer, der kommer med boder, hvor børnene kan lave perleplader, male, få ansigtsmaling, hoppe i hoppeborge, læse i læsetelt eller løbe gennem aktivitetsbaner og alle mulige andre ting. Men vi har ikke pariserhjul og rutsjebaner, for vi er ikke et omrejsende tivoli. Det er aktiviteter, der er nemme at gå til og målrettet børn op til 10 år, siger Kalle Bremer.

Man kan medbringe madpakke og drikkevarer eller købe dem på pladsen. Men også madboderne er på børnenes præmisser: Der er slushice og snask, og så bliver der ikke serveret alkohol.

- Vi havde ølboder det første år. Men der var nogen, der ikke kunne styre det, og fulde folk gør børnene utrygge, så det har vi droppet, siger Kalle Bremer.

Børnefestibal 2019 kommer til Botanisk Have i Aarhus 1. juni, Brundlund Slot ved Aabenraa 2. juni og Munke Mose i Odense 10. juni. Der bliver også afholdt festibal i Aalborg og København. Se mere på festibal.dk.