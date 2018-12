En storslået intro med billeder af verdenshavene, gullige søkort, der leder tankerne hen på skattekister under kokospalmer, og et prægtigt sejlskib får mig i filmhygge-humør, og jeg trækker uldtæppet godt rundt om mig. Det med kokospalmen er nok en tand misvisende, for musikken og billederne drager tankerne mod Norden og gamle sagaer - og det er rigtigt nok, hvad jeg får. Meget andet får jeg bare ikke.

Arh, men altså. Enten er det skuespillet, der halter gevaldigt, eller også er det måden, filmen er klippet sammen på. Der er intet naturligt flow i replik-udvesklingen med tarveligt lange pauser mellem sætningerne, og mens kameraet fanger forførende, dramatiske billeder på lang afstand, er de personnære kameraskift monotone og al for forventelige resten af tiden. Det samme er musikken. Altså forventelig. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, hvornår jeg skal være trist til mode, og hvornår filmskaberne ønsker, at jeg skal være spændt. Dobbeltkonfekt med krymmel på.

Saga-fornemmelserne holder dog stik. Vi er i Danmark, året er 1899, og en børnehjemspige skal ud på sit livs eventyr på skibet "Håbet" for at finde sin sømands-far og forsøge at holde kontakten med sine småsøskende, der - som livet vil - bliver trukket i en anden retning. Historien er god i sin eventyrlige enkelthed, men bliver overordentligt dissekeret af ellers fin, men alt for underbyggende musik og ledende replikker og kameraføring. Det bliver faktisk så forudsigeligt, at jeg undervejs begynder at notere, hvad næste dramatiske drejning vil være, og hvilke udfordringer, der lykkes, og hvilke, der går galt. Jeg får ret. Hver. Eneste. Gang.