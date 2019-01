Steppeulv-nominerede 2018

Årets udgivelse: Peter Sommer - "Elskede at drømme, drømmer om at elske" Soho Rezanejad - "Six Archetypes" The Minds of 99 - "Solkongen" Sivas - "Ultra" Iceage - "Beyondless"Årets sang: Bisse - "Grand Danois" Sivas - "Sidste timer" Jada - "Keep Cool" Peter Sommer - "Elskede at drømme, drømmer om at elske" Kira Skov - "Lilac Sky"Årets livenavn: Den Sorte Skole Lydmor The Minds of 99 Baest BenalÅrets håb: Astrid Sonne Jada Soho Rezanejad Hjalte Ross XenoblightÅrets vokalist: Benjamin Hav (Benal) Niels Brandt (The Minds of 99) Soho Rezanejad Coco O. Peter SommerÅrets musiker: Morten McCoy (Bremer/McCoy) Anja Jacobsen (Frk. Jacobsen, Selvhenter) Dawda Jobarteh Palle Hjort (Peter Sommer, The Savage Rose m.fl.) Anders Bach Pedersen (Bisse, Ice Cream Cathedral m.fl.)Årets tekstforfatter: First Flush Kjartan Arngrim (Folkeklubben) Peter Sommer Lise Westzynthius SivasÅrets komponist: Astrid Sonne Cæcilie Trier (CTM) Anders Lauge Meldgaard Thorbjørn Radisch Bredkjær (Bisse) Peter SommerÅrets producer: Magnus Albert Wanscher (Benal) Nis Bysted (Iceage 'Beyondless', Speaker Bite Me 'Future Plans') Frederik Thaae (Folkeklubben 'Sort tulipan') Chinah Eloq (The Minds of 99 'Solkongen')Initiativprisen: Najaaraq Nicoline Vestbirk Spillestedet Forbrændingen Le Gammeltoft for Heartbeats