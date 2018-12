Palmemordet: Gribbene kredser igen over sagen

Højtprofileret bog om drabet på den svenske statsminister er en skuffelse og ligner et forsøg på at udnytte den enorme interesse for den afdøde krimiforfatter Stieg Larsson.

Da Palme blev skudt, arbejdede Larsson som grafisk illustrator og skribent ved et nyhedsbureau. Han var naturligvis chokeret som alle svenskere. Men også stærkt optaget af mordet. Det var hans opfattelse, at stærke højreekstremister stod bag drabet. Larsson oparbejdede et stort arkiv om Palme-sagen - og et endnu større arkiv om højreekstremister. Det er dette mægtige arkiv, som Jan Stocklasse har fået adgang til. "Stieg Larssons arv" er Jan Stocklasses kombination af Larssons undersøgelser og tanker, af arkivmaterialet og Stocklasses egne undersøgelser og materiale. Det er der kommet en bog ud af, som både rummer skidt og kanel.

Forfatteren, Jan Stocklasse, har fået adgang til den afdøde kriminalforfatter Stieg Larssons arkiv. Stieg Larsson er manden bag millennium-trilogien "Mænd, der hader kvinder", "Pigen, der legede med ilden" og "Luftkastellet, der blev sprængt". Bøgerne blev en verdenssucces, og Stieg Larsson nåede at opleve dette fantastiske gennembrud, og han nåede at forhandle filmkontrakterne på plads, før han døde af et hjerteanfald. Han blev kun 50 år. Bøgernes - og i ikke mindre grad filmenes - succes kombineret med forfatterens alt for tidlige død og en bitter arvestrid efter ham har gjort Stieg Larsson til en kultperson.

Dramatiseret dokumentar

Det gode ved bogen er, at den overordnet handler om drabet på Olof Palme sent på aftenen 28. februar i Stockholm. Når man er færdig med at græde over, at man i et demokratisk land myrder et menneske af politiske grunde, kan man ikke undgå at spekulere på, hvem stod bag. Hvorfor? Kan det passe, at verdens største efterforskning ikke har givet resultat?

Palmemordet er chokerende. Men det er også en forrygende krimi-gåde. Så Stocklasses interesse for drabet er helt forståelig. Og når han så undervejs gennem årelangt undersøgelsesarbejde får lejlighed til at studere Stieg Larssons arkiv, er det indlysende, at forfatteren benytter sig af muligheden. Men så begynder projektet at lugte af spekulation. For Stocklasse begynder at dramatisere sin dokumentar. Han skildrer Stieg Larsson over en længere periode. Fortæller om, hvilke S-tog han bruger, hvordan han tænder en smøg, drikker kaffe, snakker med sin samlever - og han fortæller endda om Stieg Larssons smerter, da han er på vej op ad trapperne den dag, hjertet svigter. Hvordan Larsson dør. Det har ikke en pind med Palme-efterforskningen at gøre. Men det er måske interessant for Larssons fanklub. Millennium-læserne og filmseerne vil gerne så tæt på Lisbeth Salanders "far", som de kan komme.