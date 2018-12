Nu er bogen 100 år: Her er seks aktuelle bud fra Emma Gad

1 ) "Lad Dem ikke helt beherske af Deres telefon, men sæt den ud af Virksomhed under et Maaltid sammen med Gæster og under en vigtig Samtale."

2 ) "Sig aldrig til en Dame, at hun har lagt sig ud. Slankhed er til den Grad Tidens Løsen, at en Udtalelse om tiltagende Embonpoint (fyldighed; red.) er det samme som at antyde en Aftagen i Skønhed."

3 ) "Har De først sagt Ja til en Indbydelse, da svigt den ikke uden tvingende Nødvendighed. Intet er en værre Svøbe for Selskabslivet end Afbud samme Dag, der ofte kan forrykke det hele."

4 ) "Man kan ikke ved et privat Selskabsbord begynde at ryge og byde sin Dame en Cigaret uden først at have indhentet Sanktion dertil af Vært eller Værtinde. Heldigst er det, naar Initiativet dertil udgaar fra en af disse."

5 ) "Forsvar altid fraværende Venner, som i Deres Paahør bliver angrebet og kritiseret i en Selskabskreds. Husk paa, at Tavshed fra Deres Side ikke er nok. Man skal imødegaa og bekæmpe usande Rygter og smudsige Hentydninger, der gaar ud over Ens Venner."

6 ) "Hvad enten De er vred eller ikke, brug da ikke ubeherskede Udtryk i en Skrivelse. De vil altid fortryde det ... Skriv især ikke, mens De er optændt af Harme, men lad Solen gaa ned over Deres Vrede, før De tager Pen i Haand."