Musikredaktøren om årets danske udgivelser: Solkongerne fra The Minds of 99 bag årets album

Det har været et vildt år for Niels Brandt og de andre medlemmer af The Minds of 99. Foto: Simon Staun

Den danske rockgruppe The Minds of 99 fortsætter med at imponere. Albummet "Solkongen" er en dyster perle med et væld af eksalterede melodier.

1. The Minds of 99: "Solkongen", No3 2018 har været The Minds of 99's år. Gruppen gav den bedste åbningskoncert på Orange Scene på Roskilde Festival i årevis og har i efteråret spillet den mest udsolgte indendørs turné i årevis. Samtlige billetter til de 15 koncerter var revet væk, og samtlige ekstrakoncerter blev ligeledes udsolgt. Rødt lys med rødt lys på. Interessen skyldes blandt andet det knivskarpe album "Solkongen", som retfærdigvis består af to ep'er, hvoraf første del udkom i oktober 2017. Men de to brikker blev samlet i 2018 og udgør tilsammen et helstøbt værk, der både understreger forsanger Niels Brandts vokale kvaliteter og de øvrige fire medlemmers musikalske kompetencer. Intet dansk band lyder som The Minds of 99. Den fortættede, elektroniske rocklyd med en syndflod af synthesizer er som skabt til at blive spillet live, men heldigvis fornemmer man også på album den bombastiske puls, som driver numrene målrettet fremad. Niels Brandt, som skriver gruppens tekster, har sin helt egen stil. Han er på én og samme tid ungdommelig, friskfyragtig og talesprogsfunderet samt gravalvorlig, eftertænksom og selvreflekterende. Lige der i livet, hvor man opdager, at man hverken er rigtig ung eller rigtig voksen. Hvor man konkluderer, at man ikke kan ændre på den person, man er. Teksterne har til trods for det ligefremme sprog en poetisk dybde, som skinner igennem på "Ung kniv", "I'm Gonna Die" og ikke mindst "Alle skuffer over tid", som til en vis grad er blevet gruppens nye slagsang, selv om mange bejler til titlen. Det er befriende at blive taget i hånden af The Minds of 99 og få understreget, at vi kan stå sammen om at fejle og skuffe. Samt at vi alle har et sted, hvor det gør ondt, som Niels Brandt synger umådeligt smerteligt i "En engel". Der er ikke mange fejlskud på "Solkongen", hvilket formodentlig skyldes, at den er smeltet sammen af to hver for sig fremragende ep'er, hvor fedtet i forvejen er skåret fra. The Minds of 99 fremstår helt og aldeles skarpe.

The Minds of 99: "Solkongen"

2. Peter Sommer: "Elskede at drømme, drømmer om at elske", Genlyd/Sony Music Ingen anden dansk sangskriver end Peter Sommer kan lægge fra land med ordene "Jeg springer ud som optimist, det føles som at desertere". Især ikke på et hamrende melankolsk piano-fundament med Palle Hjorth som afsender. Peter Sommer har hidkaldt det fortrinlige rockband Tiggerne til at bistå med de første fem sange på albummet, mens den i denne sammenhæng elektronisk funderede jazzduo Bremer/McCoy står for albummets sidste fem sange, der tydeligvis har et andet udtryk. De to relativt forskellige halvdele gør i høj grad "Elskede at drømme, drømmer om at elske" til et album, som giver markant større afkast, hvis man hører det fra ende til anden. Der er mange glimrende sange, som enkeltvis er interessante at gå på opdagelse i. Men den helt store belønning oplever man ved at tage hele rejsen med Peter Sommer som lyrisk kaptajn på en udgivelse, man både kan elske og drømme til. Eller drømme om at elske til. Man kunne opsummere det lyriske niveau med de to sidste linjer på albummet, hvor Peter Sommer synger: "Det, du virkelig gav, som nogen virkelig har". Sjældent har Peter Sommer givet så meget som på "Elskede at drømme, drømmer om at elske". Sjældent har jeg som lytter fornemmet, at jeg får foræret så megen velovervejet vellyd og livsvisdom fra en dansk sangskriver.

Peter Sommer: "Elskede at drømme, drømmer om at elske"

3. The Love Coffin: "Cloudlands", Bad Afro Allerede et minut inde i åbningsnummeret "Sense of Indifference" rejser mine hår på armene sig, da forsanger Jonatan K. Magnussen åbenbarer et respektindgydende vokalt format. Hans vrængende, aggressive stemme emmer af samme frådende vrede som Billy Corgan fra The Smashing Pumpkins. Sangen er begavet med bunkevis af tempo- og stemningsskift, hvilket tvinger lytteren ud over stolesædet. Vekselvirkningen mellem akustisk og elektrisk guitar samt helt rolige mellemspil og brutale passager er kløgtigt orkestreret, og i det hele taget er det instrumentale og kompositoriske talent imponerende. Bandmedlemmerne kalder selv musikken for et kludetæppe af støjrock, shoegazer og post-punk. Uanset prædikat er de fem fynboer et interessant bekendtskab, hvor sangene det ene øjeblik emmer af poleret skønhed for det næste at eksplodere i et inferno af forvrænget guitar. "See Me When I Crawl" er en pompøs rockudladning af en kaliber, der giver mig kuldegysninger. Tænk sig, at der stadig findes unge rockmusikere, som er så kompromisløse og stræber efter skabe et udtryk, som måske nok har klare referencer, men alligevel ender med at være lyden af The Love Coffin.

Uhørt: "Dagene er data"

4. Uhørt: "Dagene er data", Selvudgivet Digter og lyriker Lone Hørslev har sammen med filmkomponisten Jesper Mechlenburg skabt det mest opsigts- og tankevækkende album, jeg længe har hørt. Teksterne udspringer af Lone Hørslevs digtsamling "Dagene er data", og det lyriske niveau er ganske enkelt tårnhøjt. Det er sjældent, at sangtekster får mig til at spekulere - seriøst - over, hvor længe vi mennesker har tilbage på jorden, hvor begravet vi er i vores magnetiske mobiltelefoner, og hvor langt vi vil gå for vores elskede. Sangene handler om såvel de helt store som de bittesmå dilemmaer i vores alles liv. Sangene befinder sig i et vadested mellem drømmende, elektronisk pop og stemningsmættede lydcollager med brudstykker af børnekor, samplede stemmer og keyboardflader. Det er ikke dansemusik. Det er ubetinget lyttemusik, hvor man skal lade paraderne falde og ordene overmande. Lone Hørslev speaker og synger med en dystopisk ulmende alvor i stemmen, mens Jesper Mechlenburgs dybe, melankolske stemme er hypnotisk dragende. "I østen stiger solen op" med Søren Huss som både gæstesanger og trompetist er ep'ens sidste sang og det musikalske højdepunkt. En storladen, rørende og flot eksekveret understregning af projektets kvaliteter. Det er uhørt spændende at lytte med.

The Love Coffin: "Cloudlands"

5. MØ: "Forever Neverland", Sony Music Karen Marie Ørsted Aagaard Andersen alias MØ blev 30 år i august og har brugt anledningen til både at se tilbage på barndommens magi og give sit liv netop nu det store servicetjek med albummet "Forever Neverland". Det er den internationale stjernes blot andet fuldlængdealbum siden debuten "No Mythologies To Follow" fra 2014, og det er tydeligt, at den fynske musiker har allieret sig med producere fra øverste hylde. Albummet emmer af den der udefinerbare og lidt kølige elektroniske klang, som kendetegner hovedparten af numrene øverst på diverse udenlandske og danske hitlister. Men til trods for de polerede og til en vis grad radiovenligt kalkulerede melodier brænder MØ's personlige sange igennem. Ikke mindst, fordi hun synger bedre end nogensinde på bevægende "Sun In Your Eyes", "West Hollywood" og "Trying To Be Good". Det er altafgørende for enhver sanger at fremstå troværdig. Autentisk. Det gør MØ i den grad på "Blur", hvor man kan mærke hendes smerte forplante sig til tonerne af samplet sækkepibe. Albummets ubetingede mesterværk er den storladne "Mercy", hvor MØ's klagende stemme gennemtrænger ethvert panser. En ballade af absolut højeste kaliber.

