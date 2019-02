Michelinstjerner: Trøstpræmie til provinsen

Man tugter den, man elsker. Michelin var for første gang i historien rykket uden for en hovedstad for at dele stjerner ud, og provinsen fik sin trøstpræmie fra Guide Michelin i form af specialprisen for godt værtskab til Henne Kirkeby Kro. Køkkenchef Paul Cunningham var dårligt gående og måtte blive på række 15, mens medarbejderne modtog prisen på scenen i Musikhuset i Aarhus og blev fotograferet med den nye internationale direktør Gwendal Poullenec. Men ellers skred Michelins inspektører let hen over Fyn, hvor eksempelvis både Vår og Sortebro Kro havde haft besøg af en inspektør efter at være blevet forbigået i fjor. Hvorfor skal Falsled Kro ikke have sin stjerne, når dens tidligere søsterrestaurant Kong Hans Kælder har haft den siden 1983? Et af mange spørgsmål, hvor man skal huske, at Michelins syn på gastronomiens verden ikke er at sammenligne med stentavler.De tre nye priser var faktisk det mest interessante på en stille aften med kortvarigt teknisk knas i Musikhuset i Aarhus, hvor stemningen fes ud, så det kunne mærkes hos den hvide brigade på arbejder med snacks i foyeren, hvor Francis Cardenau - dansk bocuse-dommer - stod i spidsen for teamet.Stjerneregnen fra den franske guide gik også let hen over det østjyske, når man ser bort fra en bib gourmand til Moment i Rønde på Djursland: De fire aarhusianske restauranter alle beholdt deres stjerne - den slags vækker altid glæde for folk med 12-timers arbejdsdage, men mon ikke den temperamentfulde Wassim Hallal ærgrer sig ugen ud over at gå glip af en stjerne nummer to? Også Ti Trin Ned i Fredericia og Memu i Vejle holdt skansen - her var nok mest på spil fra Gassner-parret i fæstningsbyen med et nyt og flot domicil på havnen, men restauranten er kendt for konsistens - og det er en af kardinaldyderne hos Michelin. Største nyhed under timen i Musikhuset var den ekstra stjerne til Koks på Færøerne. Den blot 28-årige Paul Andrias Ziska fik også prisen som bedste unge køkkenchef - og med sin perfekte håndtering af pighvar, søpindsvin og jomfruhummer fra de rene vande omkring øerne i Nordatlanten er han en af blot en snes unge køkkenchefer i verden med to stjerner.Stjernedrysset var for Danmark en konservativ omgang fra en guide, som mener at have et passende antal stjerner i Aarhus, som under eventen blev markedsført som Danmarks fødevarehovedstad - en del af det pay off, som følger med udskrivningen for at trække begivenheden uden for en hovedstad. Det mest rørende - og mærkelige - under eventen var, da forsamlingen sang fødselsdagssang for Rasmus Kofoeds femårige datter Camilla, som var med sin far på scenen for at fejre endnu et år med tre stjerner til Geranium i Parken på Østerbro. Man skal huske, at Michelin er en kommerciel guide, en publikation, som trækker salget af bildæk op - endda nogle procent - i lande med en guide i forhold til lande uden en guide - og det batter, når man sælger så mange dæk som det franske firma. Guiden handler om reklame lige så meget som den indsats på tallerkenen, inspektørerne præmierer. Derfor var gaven fra Michelin til femårige Camilla - en michelinrød rygsæk - naturligvis også forsynet med logo. Og det ære for os i salen og alle dem ude ved livestreamen kom en michelinmand dansende ind på scenen til alle kokkene til sidst. It aint over until the fat lady sings ....