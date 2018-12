"Lykke-Per" i tv: Vi skal tættere på, Bille August

"Lykke-Per" som tv-serie er smuk at se på, men savner nuancer i skildringen af de indre dramaer.

Jeg har ikke set Bille Augusts små tre timer lange biografversion af "Lykke-Per", men jeg læste Henrik Pontoppidans dannelsesroman, da jeg var 18 og letpåvirkelig. Når det ikke er skildringen af den kynisk målrettede unge mand, jeg husker bedst, skyldes det, at han er svær at identificere sig med. Så er det lettere at føle og lide med Jakobe og hendes skibbrudsdømte kærlighed til egoistisen Lykke-Per. Jakobes skæbne gør historien til en kærlighedstragedie snarere end et opgør med faderautoriten, religionen og et system, der ikke ser storheden i Lykke-Pers fremtidsvision. Men alt det er kun antydninger i første afsnit af tv-udgaven af Bille Augusts film. Billedunivers og æstetik befinder sig et sted mellem Henning Carlsens nøgternt sort-hvide filmatisering af Knut Hamsuns "Sult" og Hans Kristensens glansbilledagtige filmversion af Jane Aamunds "Klinkevals". Bille August elsker at lade kameraet dvæle ved maleriske, drømmende billeder, og med sin hammershøiske farveholdning er "Lykke-Per" vidunderlig at gå på opdagelse i. Interiører, kostumer, selv de skidne baggårde og Lykke-Pers spartanske loftskammer har en egen skønhed.

TV2, onsdag 26. december: "Lykke-Per", afsnit 1.



Dramaserie baseret på Henrik Pontoppidans dannelsesroman, "Lykke-Per". Manuskript: Bille August og Anders Frithiof August. Instruktion: Bille August.



Medvirkende: Esben Smed, Katrine Greis-Rosenthal, Benjamin Kitter, Sophie-Marie Jeppesen, Julie Christiansen, Tommy Kenter, Ole Lemmeke, Rasmus Bjerg, Paul Hüttel og Anders Hove m.fl.



De resterende afsnit bliver sendt de kommende tre onsdage kl. 20.

Uden mellemregninger Fortælletempoet i de enkelte scener er dvælende, men handlingen bliver hakket op i enkeltstående tableauer, så jeg undervejs kommer til at savne nogle blødere overgange, der kan kommentere og forsvare Lykke-Pers handlinger. Uden mellemregninger bliver det udelukkende Lykke-Pers glædesfornægtende, asketiske opvækst, der får ham til at styre ensidigt efter at forløse sit projekt. Sin umiddelbare fascination af familien Salomons yngste datter, den rapmundede og flirtende Nanny, slukker han for med et imaginært fingerknips, da hendes langt mere sammensatte storesøster, den melankolske og intellektuelt skarpe Jakobe, viser sig som et økonomisk langt bedre parti.

Det handler "Lykke-Per" om Henrik Pontoppidans "Lykke-Per" er historien om den jyske præstesøn, der forlader troen, familien og sin strenge indremissionske far og rejser til København. Religionen erstatter han med naturvidenskab og drømmen om at forvandle bondeland til moderne industrisamfund. På ingeniørstudiet bliver han betragtet som en fantast, og hans idé om at nedpakke energi fra vind og bølger og ad den vej omskabe Danmark til et fabriksland bliver verfet væk som ren utopi. Men med ærgerrighed, kampgejst, en slagterhunds frækhed og en aldrig svigtende tro på projektet får han - som en anden H.C. Andersen - indyndet sig hos den hovedrige jødiske familien Salomon, i håb om at den vil støtte hans projekt. Men alt går skævt. Forholdet til Salomons ældste datter, Jakobe, smadrer han, finanserne til hans livsprojekt udebliver, og han bliver martret af religiøse anfægtelser. Lykkeridderen ender som vejassistent i Thy, desillusioneret og nedbrudt.

Ilden mangler Esben Smed har udseendet og det kejtede kropssprog til at spille Lykke-Per, men han mangler den ild, der burde brænde ham op indefra. Jeg kan psykologisere mig til årsagen til hans forbrug af andre mennesker og hans manglende evne til at forpligte sig. Jeg kan også forklare, at det ikke er ædel kogekunst, god vin og smukke kvinder, men de døre, som rigdom og skønhed åbner, der er hans narkotikum. Og i scenen, hvor faren sender ham væk med en syngende lussing, ser jeg gnisten til den trods, der bliver Lykke-Pers drivkraft. Men når Bille August igen og igen lader en tunnelsynet Lykke-Per udpensle drømmen om at bygge et kanalsystem tværs over Jylland, at gøre Esbjerg til Nordens Venedig og erstatte dyrt kul med vind- og vand-energi, savner jeg en større entusiasme.

Uforløste følelser Som Jakobe er Katrine Greis-Rosenthal fra første øjeblik fortællingens kerne af glødende lava. Hendes klassiske træk, dannelsen, der lyser ud af hende, og ikke mindst understrømmen af uforløste følelser gør intenst indtryk. Benjamin Kitter er som hendes bror, Ivan, lige dele levemand og talentspejder. Kitter har udstyret figuren med en utålmodig, sitrende energi, så man aldrig er helt sikker på, om engagementet i mønsterbryderen Lykke-Per vil vare ved. I mindre roller er det en fryd at se Tommy Kenter udstråle stoisk ro som Salomon-familiens overhoved og Ole Lemmeke tilføre husvennen hr. Delft med det slikkede hår en blanding af dannet farlighed og hjertevarme. Fornemt filmhåndværk og ikke mindst blændende spil af Katrine Greis-Rosenthal sikrer første afsnit af "Lykke-Per" fire stjerner. Hvis Bille August lader os komme ind under huden på titelpersonen i de kommende tre afsnit, burde en femte stjerne være inden for rækkevidde.

