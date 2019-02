Lav din egen kunstudstilling på Trapholt

Museumsfolk fra hele verden kommer valfartende til kunstmuseet Trapholt i Kolding. De kommer for at se en helt særlig type udstilling, som museet er det eneste i verden, der har.

Udstillingen har fået navnet "Din Udstilling", og modsat andre udstillinger er det her publikum, der bestemmer, hvad der skal i fokus. Med andre ord får publikum lov at lege kurator for en dag. En kurator er normalt en kunsthistoriker, der laver udstillinger. Nu får publikum chancen for at prøve selv.

Udstillingen foregår digitalt, og ved hjælp af en rund brik, der følger gæsten rundt på museet, skal gæsten udvælge de værker, han eller hun vil have med i sin egen udstilling.

- Det er ikke os, der fortæller, hvad der er i centrum, det er dig, der bestemmer det. Som noget helt unikt i museumsverdenen fuldfører halvdelen af dem, der går i gang. Og folk kommer igen, fortæller Karen Grøn, der er museumsdirektør på Trapholt.

Det var hende, der i sin tid fik idéen til udstillingen.

- I 2001 var jeg lige blevet ansat på Trapholt. Vi var mellem to udstillinger, da en meget behjertet socialrådgiver ringede til mig og sagde, at hun havde nogle teenagemødre, hvor hun tænkte, at det ville være godt for dem at komme på Trapholt. Jeg havde ikke noget at vise, så jeg tog dem med ned i museets magasin og sagde, at de skulle vælge det maleri og det stykke keramik, de tændte allermest på. De var megabegejstrede og vanvittigt dygtige, fortæller Karen Grøn.

Trapholt har siden ladet for eksempel stressramte, nydanskere og unge, der var faldet ud af uddannelsessystemet lave udstillinger, og hver gang med stor succes.