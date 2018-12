Interview med Boy George: - Jeg opfører mig ikke længere som en romersk kejser

Den flamboyante sanger Boy George optræder for første gang siden 1983 med bandet Culture Club i Danmark. De fire modne musikere udsendte for nylig albummet "Life", som er bandets første udspil siden 1999.

- Vi har aldrig haft en konceptuel tilgang. For os er hver sang et unikt filmklip, som skal klippes sammen til en film til sidst, fortæller Boy George.

Han fortæller, at Culture Club har forsøgt at behandle de enkelte sange optimalt og ikke spekuleret på, hvordan de passer ind i en sammenhæng.

- Det var egentlig planen, at vi ville have udgivet et album i 2015. Det gik i vasken af forskellige årsager. Men heldigvis fik vi gang i indspilningerne igen, og vi er lykkelige for at have udsendt "Life", siger Boy George.

Bandets seneste udgivelse udkom i forrige årtusind i kraft af "Don't Mind If I Do" fra 1999, som udkom efter en albumpause på 12 år.

Det kom som en overraskelse for mange, da det britiske band Culture Club med den karismatiske forsanger Boy George tidligere på året meldte ud, at kvartetten ville udgive albummet "Life" i oktober.

Britisk new wave-gruppe som siden dannelsen i 1981 har solgt flere end 50 millioner albummer og 100 millioner singler.Gruppen består af Boy George, Roy Hay, Mikey Craig og Jon Moss, som alle har været med i bandet siden begyndelsen. Culture Club var det første band siden The Beatles, der opnåede at have tre Top 10-hits fra et debutalbum på hitlisten i USA. Bandet blev genforenet i 2014 og drog i 2015 samt 2016 på to verdensomspændende og udsolgte turnéer. I 2018 er Boy George og Culture Club på en turné med 45 koncerter, der bringer dem til Forum 7. december.

- "Runaway Train" var til at begynde med en countrysang, men har gennemgået et komplet stilskifte og er blevet rendyrket Philadelphia-soul. I dag elsker jeg nummeret og kunne ikke forestille mig, at det har været en regulær westernsang, siger Boy George.

- Der indspilles smuk musik på de fleste sprog, og jeg tror, at musik kan være et redskab til at omfavne hinandens forskelle bedre. Det ville være sundt for alle, siger Boy George.

Han har selv lyttet til franske Edith Piaf og Charles Aznavour, som har givet ham store oplevelser til trods for, at han ikke taler fransk.

- Dengang gik man offentligt rundt med sine yndlingsplader, så ingen var i tvivl om, hvad man lyttede til. Det var næsten som at være en del af en stamme. Musik har i mine øjne altid været den mest overlegne kunstform. Derfor kan det godt ærgre mig, at man i Storbritannien har været så fokuserede på engelsksproget musik. Tænk sig, hvad vi kunne have lært, hvis vi havde lyttet mere til musik på andre sprog, siger Boy George.

- Da vi dannede bandet, følte jeg mig ofte som en udstødt, fordi jeg ikke spillede på instrument som Roy, Mikey og Jon. Når de begyndte at tale om akkorder og noder, følte jeg mig fremmedgjort. Løbende har jeg fået mere selvtillid i kraft af erfaring og viden om at indspille. Nu kan jeg tage i studiet uden at falde helt igennem. Fordi jeg kender de frekvenser og energier, som former musik. Jeg søger aldrig det perfekte, men derimod det ærlige. Alt for megen musik i dag er poleret, ren og overforklaret, konstaterer Boy George.

Han er lykkelig for, at der mere end nogensinde er balance i bandet.

- Jeg var nødt til at give dem lov til at være frie, og når det kommer til melodierne, har de virkelig overrasket mig. For 20 år siden havde jeg ikke ladet nogen bestemme noget som helst. Dengang var jeg som en romersk kejser, der troede, at jeg og kun jeg havde ret. Ingen skulle udfordre mig, siger Boy George og ler.

- Når man laver musik, er det en fordel at få sine vaner slået i stykker. Jeg kan faktisk godt lide, at de andre vender ting på hovedet, selv om det ind imellem betyder, at jeg skal indsynge en sang i en helt anden udgave end planlagt. Det er en evigt foranderlig proces at skabe musik, og hvis man brugte den samme skabelon år efter år, ville jeg kede mig ihjel, siger Boy George.

Spontanitet er et centralt element i Culture Club anno 2018. Og Boy George, der i mange henseender er gruppens anfører, har erkendt, at bandet præsterer bedst, hvis de andre medlemmer udfordrer ham.

- At opleve ham live var fabelagtigt. Det, der slog mig, var, hvor meget stemme han stadig har. Forhåbentlig gælder det for mig om 20 år, siger sangeren.

At det kan lade sig gøre at turnere, selv om man er i 70'erne, fik han understreget for nyligt til en koncert med landsmanden Rod Stewart.

- Min stemme er større og mere udholdende i dag. Den har faktisk mere sjæl. Når vi er på turné prøver jeg at gå tidligt i seng og har stilledage, hvor jeg ikke giver interviews og lader stemmebåndene få ro. Det giver mig en tro på, at jeg også kan stå på en scene om 20 år, siger Boy George.

For 10 år siden begyndte han at få undervisning, hvilket betyder, at han kan gøre ting i dag, han ikke kunne i begyndelsen af karrieren.

- Jeg har involveret mig i mit instrument på et helt andet niveau end i 80'erne og 90'erne, hvor jeg aldrig spekulerede på, hvordan jeg brugte min stemme. Den var bare et redskab til at få et budskab ud. Jeg tænkte aldrig på, at jeg kunne blive en bedre sanger gennem undervisning, siger Boy George.

Den 57-årige sanger har et andet forhold til sin stemme i dag end for 20 år siden. Han går til sangundervisning, varmer op og passer i det hele taget på den.

Vil vinde publikum

Han kan godt forstå, hvis publikum er skeptiske - eller i hvert fald nysgerrige på - hvad bandet Culture Club formår på en scene anno 2018.

- Når vi går på scenen, kan vi tydeligt mærke den der fornemmelse af, at mange blandt publikum ikke aner, hvad de går ind til. Og lad mig slå det fast, det er ikke en Culture Club-koncert som for 20 eller 30 år siden. Jeg er en komplet anden person i dag, og det er faktisk underholdende at skulle vriste sig fri af deres forudindtagede mening om, hvordan jeg bør agere, siger Boy George.

Han glæder sig til at stå foran et dansk publikum, og han erkender, at han simpelthen ikke kan huske, om Culture Club nogensinde har optrådt i Danmark.

- Jeg har optrådt som dj i Danmark, men jeg kan simpelthen ikke mindes, at Culture Club har optrådt der. Der er perioder i mit liv, der står lidt hen i det uvisse, så jeg kan ikke kategorisk afvise, at vi har. Men det er under alle omstændigheder mange år siden, så det bliver også spændende at se, hvem der dukker op. Har vi stadig fans fra gamle dage? Kan de overhovedet huske, hvorfor de blev forelskede i os til at begynde med? Har vi formået at lokke nye fans til uden at have udgivet et album siden 1999? Der er mange ting at få svar på, siger Boy George forventningsfuldt.

Det viser sig, at gruppen optrådte for 35 år siden i Forum. Det var 1. april, hvor gruppen blot havde udgivet albummet "Kissing to Be Clever" med kæmpehittet "Do You Really Want To Hurt Me?".

- Jeg synes, det er interessant at stille sig ud på scenen med det formål at vinde publikum. Der vil uden tvivl være mange skeptikere, og vores mission er at få så mange som muligt - helst alle - over på vores side, siger Boy George.