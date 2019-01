Fortryllende værk tilbage i lyset: Første opførelse siden 1894

- Vi sigter mod at udfolde og fejre rigdommen i dansk kultur og gøre det muligt at udvide forståelsen af danskernes egen nationale arv, siger Philipp Kochheim og tilføjer:

Philipp Kochheim er chef for Den Jyske Opera med hovedsæde i Aarhus, og han lukker op for det, han kalder den danske musikhistories rigdom. Første titel i en dansk serie er August Ennas "Kleopatra".

Også kostumedesigneren er hentet i Tyskland. Uta Meenen er uddannet skrædder og har arbejdet for flere af de store operahuse og teatret i Tyskland. Hun har formået at give dragterne et nutidigt look og alligevel skabt dem til at passe til den gamle opera og handling.

Ben Baur var kun 16 år, da Kochheim stødte på ham første gang. Kochheim var chef for operaen i Darmstadt og Ben Baur havde en assistentrolle bag scenen. Men siden da er Baur blevet et stort navn i branchen på rekordtid. Han er uddannet scenograf og kostumedesigner og bor i dag i Berlin.

Historien

Historien i operaen handler om, at det lykkes prins Harmaki, forklædt som drømmetyder, at komme ind i dronning Kleopatras palads for at myrde hende, genvinde magten over Egypten og befri sit land for indflydelse fra Rom. Men planen lykkes ikke.

Charmion, en af Kleopatras kammerpiger og dybt forelsket i prins Harmaki, hjælper med at lægge mordplanerne, men da Harmaki ser Kleopatra, bliver han slået af hendes skønhed og kan ikke begå mordet. Harmaki ender med at blive dræbt, og Charmion indser de frygtelige konsekvenser af sin jalousi.