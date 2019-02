Folkets filmfestival i Oscars skygge: Berlinalen spises af med mindre gode film fra perifere lande

Filmpriserne i Berlin

Guldbjørn for bedste film: "Synonymes" af Nadav Lapid (Israel)



Sølvbjørn: "Grâce à Dieu" af François Ozon (Frankrig)



Sølvbjørn til en film, der giver nye perspektiver: "Systemsprenger" af Nora Fingscheidt (Tyskland)



Sølvbjørn for bedste instruktion: Angela Schanelec for "Ich war zuhause, aber ..." (Tyskland)



Sølvbjørn for bedste skuespillerinde: Yong Mei i "Di jiu tian chang" ("So Long, My Son") af Wang Xiaoshuai (Kina)



Sølvbjørn for bedste skuespiller: Wang Jingchun i "Di jiu tian chang" ("So Long, My Son") af Wang Xiaoshuai (Kina)



Sølvbjørn for bedste drejebog: Maurizio Braucci, Claudio Giovannesi og Roberto Saviano for "La paranza dei bambini" af Claudio Giovannesi (Italien)



Sølvbjørn for en fremragende kunstnerisk præstation: Rasmus Videbæk for fotograferingen af "Ut og stjæle hester" af Hans Petter Moland (Norge)