Flashdance som musical: Skuespiller Sicilia Gadborg har trænet et år for at komme i form

Det har taget over et år med styrketræning, ballet og forskellige former for dans, for skuespiller Sicilia Gadborg at gøre sig klar til at spille den dansende hovedrolle i musical-udgaven af 80'er-filmen "Flashdance". Til gengæld er det også en drøm, der bliver til virkelighed, når musicalen får premiere 20. april på Musikhuset Aarhus.

Som barn sad Sicilia Gadborg klistret til fjernsynet, når Jennifer Beals dansede sig gennem filmen "Flashdance". Foran skærmen drømte hun om at følge i Beals fodspor og måske en dag få chancen for at komme ind på en rigtig danseskole, når hun blev stor nok.

- Oprindeligt drømte jeg om at blive danser. Jeg lå ofte i de særeste positioner og strakte ud foran fjernsynet i badedragt og benvarmere og så alle film, jeg kunne finde, der handlede om dans. "Flashdance" var absolut en af mine favoritter, som jeg har set mange gange. Jeg kender den samme længsel som Alex Owens, hovedrollen i filmen, føler efter at få lov til at udtrykke sig følelsesmæssigt og kunstnerisk med sin egen krop. Så da jeg fik lov til at begynde til dans som 12-årig, var min lykke gjort, siger hun. Sicilia Gadborg er til daglig fastansat skuespiller på Det Kongelige Teater. Men fra 20. april kan man opleve hende i hovedrollen som Alex Owens i "Flashdance The Musical", der spiller først på Aarhus Musikteater og senere på Operaen i København. En rolle, der allerede har krævet mange timers forberedelse, længe før prøvestart. For i modsætning til Jennifer Beals, der havde flere danse-doubles i filmen, skal Sicilia Gadborg selv både spille, synge og danse sig gennem hele forestillingen. - Mange mennesker har set filmen og kender i hvert fald et par ikoniske scener derfra, så for at kunne imødekomme forventningerne, har jeg naturligvis skullet træne en masse. Jeg har dyrket hård fitness-træning, som handler meget om de ydre muskler, pilates for at træne kerne-muskulaturen og ballet og alt muligt andet undervejs. Det er et kalejdoskop af forskellige ting, man skal kunne, så det har været vildt spændende at sætte det sammen og mærke forbedringerne undervejs. Da jeg fik rollen, vidste jeg, at jeg skulle sætte meget ind på det fysiske plan. På det personlighedsmæssige plan er der i virkeligheden meget af rollen, jeg kan genkende i mig selv, siger hun. "Flashdance" er historien om den 18-årige kvinde Alex Owens, der arbejder som svejser på et stålværk om dagen og som eksotisk danser om natten for at tjene penge nok til at kunne komme ind på hendes drømmeuddannelse, en professionel danseskole. - Jeg er ret vild med den historie, fordi det er kvinden, der er den. Det er faktisk en af de sjældnere fortællinger, hvor den kvindelige hovedrolle ikke er defineret af en mand, men af sine egne drømme og handlinger deraf. Selvfølgelig er der, som i de fleste historier, også en romantisk del, og den er også vigtig i "Flashdance". For vi har alle sammen brug for nogen, der stoler på os, ser os og holder af os. Nogen, der kan støtte os, når vi ryger ud af balance. Og det er Alex egentlig ikke så god til at håndtere. Men at vi først og fremmest får lov at følge en ambitiøs og indædt hårdtarbejdende pige, der vil knokle, til hun når sit mål, synes jeg er så vigtigt, fortæller Sicilia Gadborg, der selv kan identificere sig med hovedrollens drømme. - Det, jeg godt kan lide, er, at hun bare drømmer om at komme ind på danseskolen. Hun drømmer ikke om at blive en stjerne, men om at blive bedre til det, hun elsker at lave. Alex Owens ved at hun skal kæmpe for det, men hun nyder også selve kampen og processen i at blive bedre. Jeg kan også selv lide at arbejde hårdt på noget. Det er selve arbejdet hen imod målet, der skal være givende og spændende. Det er i hvert fald ikke min primære drivkraft at blive klappet af eller rost, siger Sicilia Gadborg. Selv om hun blev uddannet fra Det Danske Musical Akademi i Fredericia, inden hun kom på Skuespillerskolen i København, bliver Alex Owens i "Flashdance The Musical" hendes første store hovedrolle i en musical, som er en genre der bliver mere og mere populær. - Jeg synes, det er et frirum fra hverdagens larm, når man tager i teateret og ser en forestilling. Man slukker sin telefon, og så skal man bare være til stede nu og her. Man kan ikke spole tilbage eller pause forestillingen. Det hele foregår lige foran øjnene på en med rigtige mennesker i kød og blod, der giver alt, hvad de har i sig i de timer, vi er i det rum sammen. En anden grund til, at musical-genren er så populær, er naturligvis også, at musik kan ramme noget i os, som intet andet kan. Det har direkte adgang til følelser og kan ruske op i både glæde, længsel og sorg uden et ord. Med Flashdance-musikken bliver det selvfølgelig også et 80'er nostalgi-trip, som helt sikkert bliver en fest, siger hun.

Sicilia Gadborg spiller overfor Silas Holst, der har den mandlige hovedrolle Nick Hurley. Derudover medvirker også kendte skuespillere som Robert Hansen, Nastja Arcel, Jimmy Jørgensen og Ditte Gråbøl i musical-opsætningen.