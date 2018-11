Film: Glem alt, hvad du ved om Robin Hood. Den raske ungersvend, der boede med sin lille guerillahær i skoven og stjal fra de rige og gav til de fattige. Glem ham. Sådan indledes 2018-versionen af "Robin Hood". Her forklarer en fortællerstemme, at vi nu skal se, hvad der ligger til grund for Robin, der ifølge sagnet huserede i midten af 1400-tallet, men som vi altså nu skal have en ny vinkel på.

Det kunne måske nok have været opfindsomt, hvis det da ikke var, fordi "Robin Hood" fremstår så gennemtærsket i sine klichéer. Filmen præsenterer den unge rigmand fra Nottingham, der forelsker sig i Marian, men som kort efter bliver sendt på korstog. Nogle år senere vender han tilbage til hjemegnen kun for at opdage, at den lokale sherif holder byen i et jerngreb, mens Marian er blevet gift. I sin vrede og ulyksalighed inspireres Robin til at starte en revolution, og han bliver nu en slags hemmelig tyv, der stjæler fra de rige og giver til de fattige. Alt sammen i en overpumpet action-ramme, der slet ikke passer til fortællingens dybereliggende smerte.