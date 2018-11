Filmanmeldelse: Selv om "Grinchen" uden tvivl vil underholde de allermindste, er filmen et udtryk for gennemført idéforladthed

Hos det lalleglade folkefærd hvemmerne glæder man sig til julen. Mundvandet kan næsten ikke holdes inde, når beboerne taler om den forestående højtid, der skal være endnu større og vildere end de foregående år. Men oppe på et sneklædt bjerg har Grinchen skumle planer. Han vil stjæle julen, og sammen med sin logrende hund planlægger han at fjerne ethvert spor af lyskæder og gaver på selve julenat. Grinchen er en slags højtidsterrorist pakket ind i tossestreger, og Niels Olsen giver den på hele juleorglet med en stemme, der synger, knurrer og går amok i planlægning og eksekvering.

Film: Så er han der igen. Den sure, grønne Grinch, som vi har mødt flere gange, siden han blev opfundet i 1957 i historien "How the Grinch Stole Christmas!". Sidst, vi så den julesure figur i filmrullerne, var, da Ron Howard stod bag "Grinchen - Julen er stjålet" i 2000, hvor Jim Carrey spillede den behårede Fætter Antijul. Her 18 år senere titter Grinchen så frem igen og hader juletraditionerne med sit kolde hjerte.

Velmenende budskab

Men på trods af Olsens tour de force på stemmesiden er "Grinchen" dybt uoriginal i sin opbygning. Slag i slag følger vi den ene overstyrede tyveriforberedelse efter den anden. Grinchen planlægger at klæde sig ud som julemanden, og derfor skal han bruge en kane og en flok rensdyr, som det viser sig overordentligt svært at stjæle. Desværre går der så meget rim i den undervejs, at det, der sikkert har været ganske underfundigt på engelsk, bliver ret uelegant på dansk, eftersom vort juleordforråd har det med at dreje rundt om det samme gamle træ.

"Grinchen" er i den henseende kun en fortælling for de allermindste, og samtidig er animationen ikke mere opfindsom end de fleste andre metervarer. Imidlertid formår den sidste del at løfte sig, fordi den sætter andre end hovedpersonen i scene. En flok velmenende børn vil nemlig gerne møde julemanden, for at det ene af dem kan ønske sig et mindre stressfyldt liv for sin mor. Pludselig er der noget på spil, da det måske netop er julens stress og barndommens svigt, der har fået Grinchen til at hade højtiden så inderligt.

Så selv om der er dømt grønt genbrug i "Grinchen", formår filmen alligevel at sprede det gode julebudskab på rimelig vis.

"Grinchen"

Tilladt for alle, 1 time og 26 minutter.