Desertøren Willi Herold (Max Hubacher) gemmer sig under træets beskyttende rødder. Hans blodtørstige bødler har jaget ham gennem skoven i Robert Schwentkes "Kaptajnen". Et tysk antikrigsdrama om systemer, der blindt adlyder og følger dem, der råber højst. Herold stjæler en officers uniform, og snart er det ham, der er lederen, men hvor langt er han villig til at gå? Foto: Miracle Film