Film: Tilbage til Utøya

Nu rejser de tilbage til Utøyas mørke for at iscenesætte uhyrlighederne i et kulsort filmstudie. Filmsproget føles enkelt, rent og respektfuldt for de involverede, der hver især er mentalt stærke, men alligevel rammes hårdt, da tragedien udspiller sig på ny. I Mohammeds optik er processen nødvendig. Han mistede sin bedste ven, Ismael, på øen: "Jeg vil gerne slippe smerten, men ikke minderne".

Ofrenes film

Javérs "Rekonstruktion Utøya" gør intet forsøg på at forstå de sociale, politiske eller samfundsmæssige problemstillinger, der kan drive tilsyneladende helt almindelige mennesker til så uhyrlige handlinger. Det er ofrenes film. Og de overlevendes. Derved skriver den sig fornemt ind i rækken af velfortalte værker, der modigt forsøger at tackle det svære emne.

Så tidligt som i 2012 fik vi "Til ungdommen". Kari Anne Moes film om unge socialister, som drømmer om at have indflydelse i den verden, de lever i, og dagen før tragedien rejser fra landslejren på øen. Kom Moes film for tidligt? Ting, der gør ondt og er tæt på, har det med at blive tabubelagt. Måske af hensyn. Måske fordi filmkunsten har svært ved at tackle begivenhederne respektfuldt, så de hverken fremstår anstødelige eller kommercialiserede. Fokus forskubbes derfor hurtigt til gerningsmanden. Vedkommende er jo alligevel allerede på alle forsiderne. Med Moes film var katten ude af sækken. Et skridt videre i healingprocessen var Erik Poppes vellykkede mareridtsrejse "Utøya" fra 2018. Uhyre intens og nærværende fiktion baseret på øjenvidneberetninger.

Disse førstehåndsfortællinger får en endnu stærkere gennemslagskraft i Javérs film, fordi det hele er autentisk. Blottet fuldstændig for fiktion og langsomt spirende til et nyt liv på den anden side af massakren fører de fire unge os med gennem mørket til den anden side. Det sker vildt bevægende i hænderne på de fire unge, der i samarbejde med skuespillere og filmfolk med de simpleste virkemidler iscenesætter den uforståelige massakre, de selv var ofre for. De tackler hver især rekonstruktionen på hver deres facon, men fælles for Rakel, Mohammed, Jenny og Torje er, at de tydeligvis rammes helt uventet hårdt af at kunne se deres oplevelser udspille sig foran deres egne øjne. Og hver især forstår de, at processen er nødvendig for at komme videre.

Og hvornår er vi, som samfund, parate? Med både "Til ungdommen" og "Utøya" kunne man med rette stille sig selv det spørgsmål, men med "Rekonstruktion Utøya" er vi ikke længere i tvivl: Vi er parate, når fire modige unge i et nøgent filmstudie tør tage turen tilbage til mareridtet og iscenesætte deres egen tragedie for åbent, nådesløst kamera.

Film: "Rekonstruktion Utøya"

Dokumentar, norsk, svensk, dansk, 91 minutter, tilladt over 11 år