Film: Sødme, sjov og spænding for de helt små

Det er en gammel sang, der allerførst gør de to vidt forskellige hovedpersoner interesserede i hinanden, og allerede her opstår de første uklarheder: For sangen, de begge holder så meget af, er Édith Piafs klassiske glansnummer "La vie en rose", som - trods der findes en glimrende dansk gendigtning, at dette er en dansk-versioneret film, og sangen er fransk - synges på en forvirrende blanding af fransk og engelsk.

Den kvindelige hovedperson er Honning Margrethe, den mandlige fårekyllingen Apollo, og hans figur byder på en anden uklarhed: Hans kuffert, som også fungerer som podie for hans optrædener, bærer flotte plakater fra en tid, hvor Apollo var del af en større familietrup, som optrådte de fornemmeste steder i de største hovedstæder. Men hvad grusomt er der dog hændt den stakkels fårekylling? Ja, dette vises blot i et kort klip fra en voldsom brand, og det er ærgerligt, da det er vigtigt for historien, men klart står, at Apollo nu er ensom og trist.

I den anden ende af rangstigen er Honning Margrethe også ensom og trist: En bidronning må kun forlade kuben og komme ud én dag om året: På sin jubilæumsdag - og selvom denne er nært forestående, sniger hun sig ofte ud om natten, helt henrivende "forklædt" i grønne blade for at indånde luften i sin vidunderlige have, betragte stjernerne og nyde friheden.