Film: Pippi, hvem er din mor?

Pernille Fischer Christensen brød flot igennem med den prisbelønnede "En Soap". Siden har produktionerne vokset sig større med "En du elsker" og "En familie" men hun har formået at bibeholde intimiteten. I "Unge Astrid" fortæller filmskaberen om forfatterinden Astrid Lindgrens unge år og svære tid som mor til en søn født i Danmark for at undgå skandale. I hovedrollen som Lindgren ses den talentfulde Alba August. Foto: Nordisk Film