Under landlig idyl sitrer historisk smerte og angsten for fremtiden under modsatrettede politiske systemer. Kunstneren Wiktor (Tomasz Kot) og sangerinden Zula (Joanna Kulig) forelsker sig pladask i hinanden i polske Pawel Pawlikowskis smukke, men traurige fortælling om kunstens vilkår under den kolde krig. Filmen vandt under filmfestivalen i Cannes prisen for bedste instruktion. Foto: Scanbox