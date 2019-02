Et genopdaget geni: Vilhelm Hammershøi maler meditative rum

Den danske maler Vilhelm Hammershøi malede gråt, tomt og enkelt. En stil, der er populær som aldrig før. Og heldigvis har de danske museer masser af værker af den berømte 1800-tals maler at vise frem. Især Statens Museum for Kunst og Den Hirschsprungske Samling, hvor to kunsthistorikere i nogle år har samarbejdet om at skrive en omfattende bog om Vilhelm Hammershøi og hans åbne billeder.

- Det er der rigtig mange gode grunde til. Der er i en vis forstand en tidløshed over hans malerier. Der er en enkelhed, som tiltaler en æstetisk interesse i øjeblikket. Men vi har talt om, at der er en tomhed i hans billeder, der findes en længsel efter i tiden. Vi tager på retreats for ikke at tale med nogen i 10 dage. Vi har brug for de rum at træde ind i, hvor vi kan komme på afstand af alt det, der sker. Det kan man møde i Hammershøis billeder. Han tilbyder et rum for noget meditativt, som man søger meget i tiden, siger Gertrud Oelsner, direktør for Den Hirschsprungske Samling og forfatter til bogen "Vilhelm Hammershøi - På sporet af det åbne billede" sammen med Annette Rosenvold Hvidt, kunstformidler fra Statens Museum for Kunst.

Men hvorfor er den mærkværdige maler fra 1800-tallet relevant i dag? Og hvorfor har to af Danmarks dygtige kunsthistorikere et helt specielt forhold til Vilhelm Hammershøi?

Der er en speciel stilhed i de grålige nuancer, de store tomme flader og de diffuse linjer. Hammershøisk kalder man det med et tillægsord, der beskriver lige netop det ved de berømte malerier, der er svært at sætte ord på.

Der findes hovedværker af Hammershøi på kunstmuseer i det meste af landet. Den største samling er dog på Statens Museum for Kunst i København. Den består af 52 malerier og en del tegninger.Desuden viser SMK i perioden 27. april til 1.september 2019 projektet : "Der har jeg hjemme - Hammershøi by Elmgreen & Dragset." En præsentation med værker af Vilhelm Hammershøi og internationale samtidskunstnere, som arbejder med forestillinger om "hjemmet". Projektet er tilrettelagt i samarbejde med kunstnerduoen Elmgreen & Dragset og præsenterer ud over et udvalg af Hammershøis væsentligste interiørmalerier også værker af blandt andre Nijdeka Akunyili Crosby, Monica Bonvicini, Louise Bourgeois, Thomas Ruff og Francesca Woodman. På den Hirschsprungske Samling, der ligger ved Østre Anlæg lige over for SMK i København kan man se Hammershøi-værker, men også møbler fra hjemmet, hans pallette og andre effekter. Samlingen kommer dels fra museets grundlægger, Heinrich Hirschsprung, dels fra Hammershøi-familien, der testamenterede malerier, møbler og arkivalier til museet. Derudover har Orddrupgaard og Davids Samling hovedværker af maleren. På Brandts i Odense, Aros i Aarhus, Kunsten i Aalborg, Ribe Kunstmuseum, Brundlund Slot i Aabenraa og Randers Kunstmuseum kan man også se værker af Hammershøi.

Et formet geni

Vilhelm Hammershøi blev født i 1864 i København. Og ikke mange år efter begyndte uddannelsen frem mod en kunstnerkarriere. Som 8-årig begyndte han til tegneundervisning ved en privatlærer. Han blev vel det, man nu ville kalde pacet frem af sin mor, Frederikke Hammershøi, der må have set et helt særligt talent i det ene af sine fire børn. For hun har lavet scrapbøger med tegninger, optegnelser over alt, hvad han lavede, hvilke timer han fik, fremskridtene og senere, hvad han solgte, og hvad der blev skrevet om ham.

- Hammershøis mor har meget tidligt et billede af, at han er et stort talent. Selv om hans lillebror Svend også er kunstner, er det tydeligt, at det er Vilhelm, der er hendes store projekt. Hun laver scrapbøger med optegnelser over alt, hvad hun kan få fat i. Og vigtigst af alt gemmer hun stort set alle hans tegninger, fra han bare er seks-syv år gammel. Vi andre gemmer jo også lidt fra vores poder derhjemme, men for de flestes vedkommmende jo slet ikke i det omfang, fortæller Gertrud Oelsner.

Gennem scrapbøgerne og gemte breve kan man læse, at moren også huskede Hammershøi på ikke at lade sig influere, når han rejste ud i verden. Han skulle forblive sin egen. Og bibeholde sin særegne stil.

- På den måde bliver Hammershøi også historien om, hvad et geni er. Talentet udgør x antal procent, og så er resten hårdt arbejde. Det er det også for hans vedkommende. For selv om vi synes, at han er unik, og det er han virkelig, ændrer det ikke ved, at han er et formet geni, siger hun.

I modsætning til myterne om manden blev han hurtigt anerkendt i sin egen tid. Kunstsamleren Alfred Bramsen købte hans kunst, satte udstillinger op og var med til at skabe et stærkt brand omkring maleren, som de fleste syntes var mærkværdig. Men det var ikke nødvendigvis et negativt stempel.