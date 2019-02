Interview: Han har skældt ud på ham, været træt af ham, brugt dagevis på at forsøge at forstå ham og været med ham helt derude på sammenbruddets rand, men nu er det slut. Skuespiller Thomas Hwan har sagt endegyldigt farvel til en karakter og en mulighed, der har været med til at bringe ham til et helt nyt sted. Her fortæller han om rejsen med Alf

Bine MadsenDagbladenes Bureau

- Da jeg mødte karakteren Alf første gang, stod jeg midt i en vild og intens og meget travl arbejdsperiode og havde lige besluttet mig for at holde en pause fra Det Kongelige Teater. Jeg er ikke god til at være det samme sted lang tid ad gangen og bliver rastløs og underlig. En dag ringede telefonen, og det var casteren på "Bedrag". Hun ville gerne have mig til at give et bud på den her rolle som Alf, som fra starten var tænkt som en gennemgående, men også ret lille rolle, der først og fremmest skulle være et sidekick til Thomas Bo Larsens karakter. De havde egentlig forestillet sig Alf som en lidt ældre fyr, men kunne godt lide mit bud og endte heldigvis med at gå med det. Når du går til casting, må du bare tage en chance. Du er nødt til at byde ind med lige præcis det, du tror på og kan. Ellers kan de jo sætte hvem som helst til at spille rollen. Og det var det, jeg gjorde.

- Temaet i "Bedrag" fangede mig fra starten. Jeg har altid været fascineret af, hvordan grådighed påvirker os både som samfund og som mennesker, og pludselig sad jeg med et manuskript, der handlede om lige præcis det. Jeg var ikke i tvivl om, at det var en spændende historie, men var også spændt på, hvordan pokker de ville hive den hjem over to sæsoner. Jeg husker mange interessante samtaler med Per Fly (konceptuerende instruktør på serien, red.), der fortalte begejstret om, hvordan han så grådighed, og hvordan man kunne portrættere den her verden, som man jo ikke ser til daglig, men som alligevel har enorm indflydelse på det liv, vi lever. Det er spiral, som vi alle er en del af, og dem, som er inderst, bliver suget ned af det og tilintetgjort. Dét var hans "take" på det, og det var både virkelig interessant og forfærdeligt og rigtigt.

- For år tilbage havde en rolle i en serie som "Bedrag" måske været et langt større springbræt for ens karriere, men i dag er seriemarkedet eksploderet. Der er så mange film og tv-serier, der skal laves, og konkurrencen om seerne er så stor, at man i dag i endnu højere grad skal vinde på den virkelig gode historie og ikke så meget på, hvem der er med. Det betyder, at man ikke længere nødvendigvis bliver vildt kendt af at lave en fed tv-serie, men det er nok meget godt. For så må man som skuespiller først og fremmest forholde sig til, om man kan forbinde sig med historien og ikke så meget til, hvad det kommer til at betyde for karrieren. Når det er sagt, så er der selvfølgelig en højere grad af eksponering i en tv-serie end et teaterstykke, og samtidig får du mulighed for at fordybe dig i en karakter over længere tid. Begge dele er da fantastiske.

- Jo længere tid man er sammen med et menneske, jo flere ting lærer man om det menneske. Sådan er det også med en karakter, og derfor har det været en gave at arbejde med Alf over fire år. De første to sæsoner var han i hvert fald på papiret måske lidt firkantet, men hvis man selv har en fuldstændig forestilling om, hvem han er, og spiller alt det, man synes, han er, så tror jeg, nuancerne alligevel kommer frem. I slippet mellem anden og tredje sæson er der sket en masse ting, som er afgørende for, hvordan han handler, og alt det har jeg jo med. Jeg har brugt så lang tid sammen med ham, og hvis jeg forestiller mig, hvad han har været igennem, og hvordan det har været, så er det egentlig nok. Rastløsheden, ærgerrigheden og stædigheden kender jeg fra mig selv, men hvor jeg hos mig selv også kender stopknapperne, så har det med Alf været et spørgsmål om at give det plads, og det er en lidt hudløs fornemmelse, fordi man er nødt til at være i den tilstand, man normalt ville lukke ned for. Der har været en følelse af et næsten fysisk slip her i tredje sæson. Udfordringen er så at huske, at man stadig skal give plads til sine medspillere og omgivelser i det hele taget, selv om man er fristet til at råbe: "Hey, jeg er lige på en lidelsesrejse, hvor jeg bruger mig selv ret meget, så giv mig lige lidt plads".

- Jeg har tit været helt vildt træf af Alf. Både fordi det er udmattende at tænke på en karakter næsten dagligt, men også sådan: "Hvad fanden er dit problem, mand?". Jeg vil gerne portrættere hele mennesker. For jo mere man viser af, hvad der sker i et menneske, jo mere tror man på det. Ingen er for eksempel kun ondskabsfulde og ukærlige. Alle har også en omsorgsfuld og varm side i sig. Men det er så nemt for Alf at være uforsonlig, og jeg har virkelig måttet kæmpe for at få lov til at vise de andre sider. Derfor er det også de scener, hvor han insisterer på at være et normalt menneske - for eksempel i mødet med Isa, som han forelsker sig i. Når man ved, hvor få gange i hans liv, han har haft mulighed for at være et normalt menneske, så gør det ondt, som i rigtig ondt, når man mærker, hvor svært det er for ham.

- I serien er Esben Smed (der spiller kriminelle Nicky, red.) og jeg fjender, og det er faktisk nemmere, end hvis vi skulle spille rigtig gode venner. For når man er virkelig gode venner i virkeligheden, bliver det pludselig svært at finde ud af, hvad man skal tage med over i sine karakterer. Det, der også er med Esben er, at han er et menneske, der stiller ekstremt høje krav til sig selv. Han bliver stort set aldrig tilfreds, og det gør, at det er nemt at arbejde sammen med ham. Du kan være nok så talentfuld, men det, der i sidste ende betyder noget, er, hvor meget energi du er villig til at lægge i dit arbejde og i dit samarbejde med andre, og med Esben er man aldrig i tvivl. Man ved, at han giver sit yderste, og det smitter.

- Arbejdet med "Bedrag" har givet mig en uvurderlig erfaring. Jeg har for eksempel fået 200 filmdage ind i min krop. Jeg har fået mulighed for at arbejde med en række instruktører, der har bidraget med noget forskelligt. Og så har jeg fået en selvsikkerhed, fordi jeg nu ved endnu mere om, hvordan man kan arbejde med film og tv. Samtidig er der sket en stor forandring i mit arbejdsliv undervejs. Da jeg startede med "Bedrag", befandt jeg mig i et vildt arbejdsraseri, hvor jeg på nogle måder bevægede mig i blinde. I dag står jeg det diametralt modsatte sted. Jeg har skrabet alt væk og sagt nej til meget. I mange år troede jeg, at jeg skulle sige ja til alt. Men når man først har prøvet at mærke al inspiration og lyst forsvinde og ikke vide, hvornår det kom tilbage, så ved man, at man på et tidspunkt bliver nødt til at fokusere på det, der føles rigtigt at lave. Det har været en lang proces at nå til den erkendelse, men nu har jeg ryddet min kalender og har et års tid til at tænke mig om.

- Jeg har kendt til tvivlen i alle de år, jeg har lavet skuespil. Nogle gange rammer du noget, hvor du virkelig kan mærke, at du bidrager med noget unikt, men mange, mange gange ved du, at det lige så godt kunne være enhver anden, der spillede din rolle. Og hvis det, du laver, ikke betyder noget, hvorfor så bruge al den energi? Hvis jeg skal æde min sjæl og min tid op på den måde, så skal det give mening. Det er klart, at det også betyder noget, at jeg blev far for to år siden. Det giver et nyt perspektiv på livet, som er overvældende, og med sådan et lille menneske i sit liv bliver det endnu mere vigtigt, hvordan man bruger sin tid. Derfor kan jeg mærke, det er den helt rigtige beslutning at bruge det næste år på at finde ud af, hvad jeg skal.

- Optagelserne til "Bedrag" sluttede før jul, men det er først nu, det er ved at gå op for mig, at det er et endegyldigt farvel. På en måde er det helt uden følelser. Det er jo ikke første gang, jeg har fordybet mig i en karakter for så at slippe den. På den anden side føles det enormt vemodigt. Det vemodige hænger sammen med, at jeg ikke længere skal møde på arbejde og sige hej til de mennesker, som jeg er kommet til at elske så højt. Det er første gang nogensinde, jeg har arbejdet sammen med de samme mennesker så længe, og det er ikke sikkert, jeg kommer til at prøve det igen. Og uanset hvad så kommer jeg ikke til at arbejde sammen med de her mennesker på den her måde igen. Dét er mærkeligt.