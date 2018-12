Bogkassen: Udenlandsk skønlitteratur under træet

"At koge bjørn" vil være en helstøbt oplevelse for de fleste læsere - og er en oplagt kandidat til Nordens største litteraturpris

Bøger: Det ville være en næsten umulig opgave at udpege de tre bedste romaner fra den store og kvalitets-tunge bogstak fra 2018. Men at vælge den bedste er ret enkelt. Den er nemlig i en klasse for sig.

"At koge bjørn" er en ny, mesterlig roman fra velskrivende svensk-finske Mikael Niemi. Manden, der tidligere har glædet hele Norden med romaner som "Populærmusik fra Vittula" og "Manden, der døde som en laks" har med den nye bog skrevet det hidtil bedste i en stor forfatterkarriere. Endnu en gang foregår handlingen i de øde egne langt oppe mod nord, i grænselandet mellem Sverige og Finland. Endnu en gang formår Niemi at skabe en sprudlende og alligevel tankevækkende roman. Endnu en gang skildrer han mennesketyper, der gør dybt indtryk - uanset hvor forskellige de er.

Og endnu er endnu en gang det typiske hos Niemi, at selv om han står for dybe fortællinger, selv om han skriver om livet langt fra de hektiske storbyer, og selv om han bruger tid på mennesker, er der et dejligt tempo og en masse handling. Der sker noget. Vil man kalde "At koge bjørn" for en "spændingsroman", kan det forsvares. Men der er også tale om en stor, episk fortælling om forskelle mellem rige og fattige, et stykke nordisk kulturhistorie - men med masser af spænding undervejs.

Kort sagt er det fortællingen om prædikanten Lars Levi Læstadius - en person fra virkeligheden - som tager sig af en forældreløs samerdreng. Sammen må de opklare nogle mystiske overfald på et par unge kvinder. Den ene forsvinder. Den anden bliver fundet død. Bønderne i de store, øde skovområder mener, det er en gammel bjørn, som er på spil. Læstadius og hans unge samerven har færten af noget langt farligere - der sandsynligvis går på to ben.

Opklaringsarbejdet bliver ikke lettere af, at de fattige landarbejdere samtidig gør oprør - og nedkæmpes på brutal vis. Mikael Niemi har skrevet en bog, der for de fleste mennesker vil være en helstøbt oplevelse. "At koge bjørn" er en oplagt kandidat til Nordisk Råds Litteraturpris 2019. Den udkom nemlig så sent, at den ikke kunne nomineres til prisen i 2018.

"At koge bjørn", 424 sider, udgives af Modtryk.