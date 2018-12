Bogkassen: Oxen kommer i boksen

Det er naturligvis så fristende, at hverken forlagsfolk eller forfatter kan modstå det: Forfatteren skaber en farverig, spændende romanfigur, en tidligere elitesoldat, der har fået posttraumatisk stress efter sit dramatiske liv. Soldaten hedder Niels Oxen.

Serien om ham bliver en succes, for bøgerne er blandt de bedste krimier, der nogensinde er skrevet på dansk. Og så er det jo sådan, at Oxen og boksen rimer. Og det er faldet nogen på Politikens Forlag ind, at det nok var en god ide at tage lidt afslappet på retskrivningen og udsende forfatterens tre første romaner om Oxen i boxen - herind under jul. Tre knaldgode romaner i en papboks lige til at pakke pænt ind - og placere under træet. Og ét er givet. Der bliver mange glade modtagere af den gave.