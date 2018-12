Bøger: Tonen bliver slået an på en af de første sider. Den norske fotokunstner Sidsel Ramson har lavet en stor, smuk bog om 30 års ægteskab med billedkunstneren Carl-Henning Pedersen. Hun citerer den franske filosof Gaston Bachelard for at skrive:

- Man skal være to, eller have været to, for at forstå en blå himmel eller give morgengryet navn.

Hvor er det smukt, og hvor siger det meget om kærlighedens betydning for mennesker.

Men Bachelard skriver: Man skal være to, eller have været to ... have været ...! Derfor handler det lille citat også om at have elsket - og om at have mistet. Det har Sidsel Ramson. I februar 2007 døde Carl-Henning Pedersen, og Danmark sagde farvel til en af sine allerstørste kunstnere. Men Carl-Henning Pedersen efterlod os alle en kunstskat gennem sine billeder, der gør, at når vi alle er blevet til støv, lever han stadig.

Sidsel Ramson har valgt at mindes Carl-Henning Pedersen ved at skabe en bog med titlen "Kunst og kærlighed" og ved i bogen - sammen med en række ferme skribenter - at skrive om både Carl-Henning Pedersen og hende selv - om deres mange rejser, deres arbejde, kærlighed og gensidige inspiration. Og netop sådan skal en stor hyldest til den gamle Cobra-maler være. For uden ægteskaberne med først Else Alfelt, som han mistede i 1974, og siden med Sidsel Ramson, ville Carl-Henning Pedersen have været en anden.