Bogkassen: Her er den mest kompetente bog om Palme-drabet

I 2010 udgav Paul Smith bogen "Den endelige opklaring", og gennem en lang række argumenter nåede han frem til, at morderen med overvældende sandsynlighed var en mand, som det svenske politi havde afhørt i sagen adskillige gange, og som ledende svenske politifolk betragtede som hovedmistænkt. I politiets rapporter blev den mistænkte benævnt med bogstaverne GH. G for gerningsmandsprofil og H som det ottende bogstav i Alfabetet. Altså den mulige gerningsmand nr. 8. Smiths afsløring gik stille for sig. Medierne troede ikke rigtigt på historien.

Stemmen fra Sverige

Men i 2012 skrev Smith en ny bog med titlen "Palmes Morder?", og trods spørgsmålstegnet vovede Smith at bringe et billede af den formodede gerningsmand på bogens forside.

"Palmes morder?" er i høj grad anbefalelsesværdig. Ikke alene for alle os, der elsker politihistorier. Men også for alle, der som engagerede samfundsborgere har været chokeret over, at en leder i et demokratisk land myrdes med koldt blod på åben gade.

Når Paul Smith i 2012 kunne fortælle verden, at Olof Palmes morder med al sandsynlighed hed Christer Andersson, skyldtes det, at en højtstående svensk politimand havde så stor respekt for Smiths arbejde, at han gav danskeren indsigt i materiale, som politiet ellers holdt hemmeligt. Paul Smith fik fat på, at GH hed Christer Andersson - og kunne så grave videre. I "Palmes morder?" omtaler Smith denne anonyme kilde som "den svenske stemme".

Smith opdagede hurtigt, at Andersson var død. Og det var sket på en måde, der yderligere gav et fingerpeg om, at manden kunne være skyldig.

I 2008 ringede en mand fra Sydsverige til politiet i Stockholm. Han bad dem sende en patruljevogn til sovebyen Trångsund syd for Stockholm for at kontrollere, om hans storebror havde det godt.

- Han er blevet så deprimeret, sagde manden. Og nu svarer han ikke på telefonopringninger eller e-mails. Vil I hjælpe?

Det lovede politiet, og samme nat kom en patruljevogn til Trångsund. Manden boede på tredje sal, men lukkede ikke op, da politiet ringede på. En betjent råbte ind gennem brevsprækken:

- Hr. Andersson, vær venlig at lukke op. Det er politiet. Vi vil gerne tale med Dem. Så lød der et skud inde fra lejligheden. Betjentene sparkede døren op - stormede ind og fandt den 56-årige Christer Andersson liggende død. Han havde skudt sig med et jagtgevær. Måske, fordi han ikke kunne klare, for noget der lignede tiende gang, at skulle afhøres i Palme-sagen.

Desværre vidste ordenspolitiet ikke, at den døde var hovedmistænkt i Palmesagen. For kriminalpolitiet havde hemmeligstemplet navnet. Så lejligheden blev ryddet, rengjort og istandsat, inden kriminalpolitiet opdagede, at den hovedmistænkte var død. Så der blev aldrig foretaget en teknisk analyse af lejligheden - og al Anderssons jordiske gods fjernede familien.

Ud over selvmordet var der bl.a. følgende stærke indicier mod Christer Andersson:

Han var erklæret Palmehader.

Et par år før mordet blev politiet alarmeret af naboer i Anderssons lejlighed, fordi de havde hørt kraftige skud fra lejligheden. Det viste sig, at Andersson havde affyret en revolver mod fjernsynet, fordi Palme var på.

Andersson var et ivrigt og dygtigt medlem af en skytteforening.

På drabstidspunktet ejede Andersson en revolver af mærket Schmidt & Wesson .357 Magnum - den type pistol, der blev brugt til mordet.

Politiet skrev til samtlige ejere af en pistol af denne type og bad dem indfinde sig på nærmeste politistation, så man kunne lave en prøveskydning. Andersson dukkede ikke op.

Lang tid efter sendte politiet en rykker. Andersson udeblev fortsat.

Først efter flere år hentede politiet manden ind for at kontrollere hans våben.

- Det har jeg solgt til en mand, jeg mødte på en cafe, sagde Andersson.

- Det er ulovligt, sagde politiet.

- Ja, men det vidste jeg ikke, dengang, sagde Andersson. Jeg havde våbentilladelse og mente ikke, der var noget galt i at sælge. Jeg manglede penge.