Bogkassen: Du skal lægge bøger under juletræet

2018 har været et godt bog-år, og i dag fortæller den gamle bogkasse-bestyrer om de romaner, der har gjort størst indtryk og vover et bud på "Årets roman",

Bøger: Julen er ikke bare hjerternes og børnenes fest. Julen er i allerhøjeste grad også bøgernes fest. Trods Ipad og mobiltelefoner, trods reklame-bombardement fra detailhandel og trods strålende reklamer i tv for alle tænkelige og utænkelige produkter er bøgerne fortsat den foretrukne julegave i Danmark.

Og aldrig har der været flere bøger at vælge imellem. Ny teknologi har gjort det muligt at trykke bøger i forholdsvis små oplag og alligevel få økonomi i produktionen. Så udvalget er enormt. Derfor vover Bogkassen i dag nogle råd til dem, der vil finde en god bog at lægge under træet.

De bøger, der anbefales, er bøger, jeg har læst i årets løb. De er meget forskellige - men med én fællesnævner: De er gode på hver deres måde.

Og 2018 har været et godt bog-år. Når det drejer sig om dansk skønlitteratur, bærer kvaliteten præg af, at flere af vore største forfattere har sendt nye bøger på markedet. Når det gælder udenlandsk, oversat skønlitteratur, er der i 2018 tale om en perlerække af romaner - ikke mindst har de nordiske forfattere imponeret.

Vi holder os i denne omgang til romanerne. Der er udgivet prægtige faglitterære værker, men vurderingen af faglitteratur afhænger i høj grad af, om emnet interesserer den enkelte. Vi hopper for en gangs skyd også over krimierne. Mængden er enorm. Mange af dem er ganske glimrende. Men dels har vi fortalt meget om dem hen over året, dels er der ikke så meget at give tips om. Vi lader også alle andre genrer, bl.a. essays, rejsebøger og biografier være. Denne gang koncentrerer vi os om romanerne. Det er dem, der er udkommet flest af - og det er på det område, vi føler, vi bedst kan give et par staldfiduser.

Og hermed ønsker vi alle "Bogkassens" læsere en rigtig glædelig jul.