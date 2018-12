Bogkassen: Årets bedste danske romaner

Måske er "de" den bedste roman, Helle Helle nogensinde har skrevet. Det er så absolut den sjoveste. Men det er nok også den mest alvorlige. Historien foregår i Rødby, Helle Helles barndomsby, hvor hun ikke har været, sådan i litterær forstand, siden hun skrev "Rødby-Puttgarden" i 2005. Endnu en gang får vi historien om en mor og en datter, men på en original og gribende facon. En datter i gymnasiet i 80'erne - en mor, der arbejder, men også er syg. Som kommer hjem, ligger på sofaen under et tæppe og ryster - mens hun ser tennis i tv - dog uden lyd. "de" er en lille bog, målt på sider. Men det er en meget stor roman. Om sygdom, om skyldfølelse, om ord, der aldrig bliver sagt. Men om følelser, der alligevel hele tiden er der.

De fire romaner har kvalitet til at blive klassikere. Den femte, Knud Romers bog, er i virkeligheden en slags erindringsroman. Men den er skrevet så eminent, at den virker som et stort glas champagne på et afholdshotel.

Bøger: Nogle af de tunge skribenter satte sig i førersædet i dansk litteratur i det forløbne år. Helle Helle, Dorthe Nors, Knud Romer, Merete Pryds Helle og Peter Høeg udgav alle nye bøger, den ene bedre end den anden. Meget forskellige bøger, meget forskellige forfattere. Men med to egenskaber til fælles: Fantasien til at skabe en god historie og et sprog, der gør det muligt at fortælle den.

Merete Pryds Helle har fulgt succesen med "Folkets skønhed" op med ny roman, der ligesom de andre fra de store, danske forfattere er fødte klassikere. "Vi kunne alt", hedder bogen, der skildrer en typisk dansk familie i de tidligere 1970'ere, hvor optimismen var dominerende. Men bag parcelhus-murene er der hist og her en skjult verden. En far, der drikker. En mor, der ikke magter hverken ægtemanden eller livet - eller de børn, hun er medansvarlig for. Og midt i det hele er der en stærk pige, der både i skolen og i livet forsøger at nå noget - at bevare kontrollen over eget liv, midt i galskaben. En gribende roman, skrevet i et ligefremt, klart sprog.

Dorthe Nors spidder vort hykleri, men hun skildrer også menneskers varme, forventninger, drømme, kærlighed - og ensomhed. En meget smuk og gribende samling short stories - en genre, Dorthe Nors mestrer. For nogle år siden fik hun en novelle fra samlingen "Kantslag" trykt i tidsskriftet The New Yorker - hidtil er hun den eneste danske forfatter, der har opnået det.

Kvinderne står stærkt i dansk litteratur i øjeblikket. Ud over Helle Helles mesterværk har stortalentet Dorthe Nors også udgivet en dejlig bog. "Kort over Canada", hedder den. Det er en novellesamling om mænd og kvinder og hvad deraf følger. En samling historier, der kunne være hentet ud fra hverdagen, selv om de fleste af os naturligvis vil hævde, at "sådan ville vi aldrig gøre". Men livet viser, at det gør vi altså alligevel.

Et par velskrivende herrer

I 2006 bragede Knud Romer gennem den litterære lydmur med romanen "Den som blinker er bange for døden". En herlig fortælling om en barsk barndom i provinsen med en tysk mor og en dansk far. Lige siden har den store fanklub ventet på en ny roman fra Romer. Vi har set ham i tv-debatter, være inspireret og inspirerende, temperamentsfuld og morsom. Han har optrådt på teater og lavet underholdning i børne-tv. Og han har udgivet en vidunderlig ABC for børn sammen med maleren John Körner.

Men han har ikke skrevet en roman. - Han tør ikke, sagde kritikkerne. - Han er bange for ikke at kunne leve op til sin egen succes. - Han har ikke mere i sig, sagde andre. Men det havde han. Efter 12 år har Romer udgivet endnu en historie fra barndomsårene. "Kort over Paradis", hedder bogen, og den er vidunderlig. Den er morsom, for det er Romer. Den er følelsesladet. For det er Romer. Men først og fremmest skal den læses for sit sprog. Ingen nulevende dansk forfatter skriver så flot et sprog som Romer.

"Kort over Paradis", 528 sider, Lindhardt og Ringhof.

En anden formidabel skribent barslede også med en ny roman i 2018. Peter Høeg udgav "Gennem dine øjne", og endnu en gang forbløffede han. Høeg er umulig at sætte i en kasse. Der er ganske vist over bogen en vis lighed med den forrige "Effekten af Susan" på den måde, at Høeg igen arbejder med et nærmest naturvidenskabeligt indhold - og endnu en gang flirter med fremtidsromanen. Samtidig må vi erkende, at store forfattere gennem tiden har tænkt fremad, og siden har virkeligheden indhentet deres fantasi.

Det var jo, hvad der sete for Jules Verne, da han skrev "Rejsen til månen" og "En verdensomsejling under havet". Høeg fortæller om en nyudviklet scanner, der kan afsløre ikke alene menneskers fysiske dårligdomme, men også afsløre, hvad det er, der rent mentalt kan påvirke os. Samtidig fortæller han en varm historie om tre barndomsvenner der mødes som voksne.

"Gennem dine øjne", 362 sider, Rosinante.