Bøger: Det starter så godt i Sofie Jamas debutroman "Et andet menneske, et andet liv". Hovedpersonen Baraka, der også kalder sig Maria, fortæller indlevende om at være barn på flugt fra krigen i Somalia og komme til Danmark og - dybt traumatiseret - forsøge at finde sin egen identitet.

Der er smukke beskrivelser fra den afrikanske savanne og af et stolt folk med en religion (islam) fuld af håb og barmhjertighed, og der er tankevækkende beretninger om et land og en kultur arret af kolonialisme og borgerkrig. Samtidig leverer Jama til at begynde med en dejlig ublufærdig beskrivelse af Baraka, hvis omskæring kun delvist er lykkedes, så hun i stedet for at være berøvet lyst konstant bliver ophidset og tilfredsstiller sig selv mange gange om dagen.

Der er to andre vigtige personer med i romanen, nemlig den 90-årige hovedrige jødiske kvinde, Esther, der bliver Barakas protegé og selv en gang med nød og næppe er undsluppet koncentrationslejren, og drengen Umar, der kommer til Danmark som uledsaget syrisk flygtning, og i løbet af romanen flettes de tre skæbner sammen.

Problemet er, at hovedpersonen bliver mere og mere usympatisk og skingert okkult og historien mere og mere utroværdig for til sidst at kamme helt over i en blanding af klichéer, softporno, skæbneroman og en slutning, hvor det står mejslet i sten, at vi kan forvente en fortsættelse.

Forfatteren lader på nogle af de sidste sider sin fortæller udgyde følgende svada i uddrag: "Når jeg nu sidder her med min caffe latte og skriver dette, kære læser, falder det mig ind, at du måske slet ikke kan sætte dig ind i min livsverden. [...] Tilgiv mig, at jeg ikke har været mere pædagogisk, mere metaintroducerende. [...] Jeg vil vække din empati og din fascination, din forargelse, måske endda din længsel efter selv at være noget andet. Noget mere farverigt og ægte, noget mere levende og traditionelt."

Well, der findes et godt gammelt råd til alle, der gerne vil fortælle historier, nemlig "Don't tell it, show it!". Det er superærgerligt, at noget, der begynder så fint, får lov at stivne så meget, for Sofie Jama har bestemt talent. Det håber jeg, man kommer til at se mere af i toeren.

Sofie Jama

"Et andet menneske, et andet liv"

320 sider, Politikens Forlag