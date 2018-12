Boganmeldelse: Martin Kongstad: "Kokken der holdt op med at rødme"

Der bliver altid drukket igennem i Martin Kongstads fortællinger. Først i forfatterens novellesamling "Han danser på sin søns grav", senere i romanen "Fryser jeg" - og det er i den grad også tilfældet i hans seneste roman, "Kokken der holdt op med at rødme", der har den danske madscene som sit omdrejningspunkt.

Magne er kok med stort K, men han er alligevel underkuet af sin far, der bærer sin kokkehue med en usmagelig stolthed. I samarbejde driver de to farens restaurant, som bestemt har set bedre tider, mens søn Magne drømmer om at lave Michelin-stjernemad. Magne får løsrevet sig fra sin fars støvede menukort og skabt sit eget sted i samarbejde med sin store kærlighed, Madeleine. Der drikkes, festes og arbejdes hårdt, og ligesom man tror, at Magne danser på sin fars grav, vender det hele. "Kokken der holdt op med at rødme" giver et unikt indblik bag facaden af den danske og udenlandske restaurationsscene. Man kan mærke, at Martin Kongstad har styr på både det raffinerede og ikke mindst gale køkken med alt, hvad det indeholder af sved, konflikt, entusiasme, ydmygelse og sejrschampagne. Det er dog lidt svært at leve sig rigtigt ind i de mange personer, der medvirker i den i øvrigt alt for lange madfortælling. Far-søn-konflikten er forudsigelig, og det samme må man sige om kærlighedshistorien mellem Magne og Madeleine. Selvom romanen vil sige en masse, er det tydeligt, at der er brugt et stærkere krydderi på de mange madbeskrivelser, end der er brugt på at finde de dybere nuancer i bogens personer.

Der er altså en helt masse, som fascinerer og vækker appetitten i "Kokken der holdt med at rødme", men der er også en del sider, som kan vendes hurtigt, fordi de mere minder om en ret fra frysedisken end en egentlig Michelin-oplevelse. På den måde ender den ellers tykke bog - der i drøjde er det stik modsatte af forfatterens eminente debutnovellesamling - med at blive en lidt mellemfornøjelig læseoplevelse.

Martin Kongstad:

"Kokken der holdt op med at rødme"

430 sider, Politikens Forlag