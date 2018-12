Boganmeldelse: Linda Hansen og Maiken Abildgaard: "Tror du vi vågner i morgen?".

"Tror du vi vågner i morgen?" er en korrespondance mellem fotograf og billedkunstner Linda Hansen og forfatter Maiken Abildgaard. Bogen indledes med en slags forklarende tekst om processen: Gennem et år har de to kvinder udvekslet fotografier og sætninger. 40 af disse hverdagsværker er udvalgt og samlet i denne bog, men allerede for et år siden optrådte nogle af værkerne i det Gladiator-ejede magasin, Texas Longhorn. Så langt så godt.

Linda Hansen er uddannet fotograf/billedkunstner fra Fatamorgana og har haft både solo- og gruppeudstillinger i Danmark og udlandet. Blandt andet har hun lavet en portrætserie af kvinder, der alle hedder Linda Hansen, og så sent som i år af en række personer med modermærker i ansigtet. Maiken Abildgaard er cand.mag. i dansk og har tidligere udgivet et par undergrundsværker, kan man vel kalde dem, herunder den ret fantastiske udgivelse "De overvågende", som bogstaveligt talt var en gammel arkivmappe, komplet med håndlavede labels og et aftryk fra en kaffekop. I mappen var der et bundt papirer med observationer og sorthvide billeder, "observationer" af moderne menneskers forsøg på at leve i nutiden.

Der burde altså være basis for noget spændende, og bogen indeholder da også mange virkeligt poetiske fotografier. Men der er tale om værker, ikke ét værk. Motivkredsen er meget spredt og niveauet, især i teksterne, er svingende.

"Jeg tænker meget over/ hvad andre tænker/ jeg tænker/" står der ved siden af et sorthvid billede af et overgroet træskur. Et andet sted: "Jeg fandt dine hår mellem gulvbrædderne/ og lod dem ligge". For denne læser er det simpelthen lidt for banalt. I hvert fald i bogform. Måske det havde virket bedre som en udstilling.

Linda Hansen og Maiken Abildgaard:

"Tror du vi vågner i morgen?"

90 sider, Gladiator