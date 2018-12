Billedhugger vil bringe julenattens stjernehimmel ind i Ovsted Kirke

Ingvar Cronhammar arbejder lige nu med et kunstnerisk bud på en ny indretning af Ovsted Kirke ved Tebstrup - et projekt, der begyndte med, at menighedsrådet ville udskifte kirkens nedslidte indgangsdør.

For går alt, som den markante billedhugger håber, skal han stå for en kunstnerisk bearbejdning af kirkens indre. Et projekt, der til en start handlede om indgangsdøren, men som nu er udvidet til at omfatte hele kirkerummet.

Han mener også at have fundet svaret. Og det vil komme til udtryk i døren, der fører ind til våbenhuset i kirken.

Jeg besøger tit kirker, og nogle steder tænker man umiddelbart: Hjælp, hvor er nødudgangen? Mens man i andre kirker kan man opleve et utroligt nærvær. Det er et sådant nærvær, vi gerne vil skabe i Ovsted Kirke.

Født 1947 i Sverige. Boet i Danmark siden 1965. Har i dag sin base i Lundhuse ved Herning.Uddannet ved Århus Kunstakademi 1968-1971. Fik i 1988 sit gennembrud med "The Gate" - en gigant-installation, der lader beskueren træde ind i et uhyggeligt maskinrum med bl.a. turbiner, hvalkranie, projektørlys og en vandgrav. "The Gate" ejes i dag af kunstmuseet HEART i Herning, som råder over landets største samling af Cronhammars kunst, i alt 21 værker.Var 1990-1995 leder af billedhuggerskolen ved Det fynske Kunstakademi. 2002-2004 medlem af Statens Kunstfonds Udvalg for Kunst i det Offentlige Rum. Især kendt for sine monumentale skulpturer i det offentlige byrum, bl.a. "Juggernaut" (1991) ved Danmarks Pædagogiske Universitet i Emdrup, "Elia" (2001) ved Herning og det rødt lysende hus med vandfald, "Red Fall", (2002) i Randers. En anden af de store skulpturer, "Camp Fire", der i omkring 20 år stod ved Syddansk Erhvervsskole i Munke Mose midt i Odense, blev sidste år ved en fejl skåret ned og skrottet. Skulpturen er nu genopført og har fået en ny placering på Stige Ø i Odense. Har desuden arbejdet meget med kunst i det offentlige rum, design og arkitektur. Vandt således sidste år sammen med arkitekt Niels Povlsgaard en konkurrence om et reflektionsrum til det kommende supersygehus i Skejby - et byggeri med fire rum: et indgangsrum, hvorfra man kan gå videre til dels et kirkerum, dels et reflektionsrum for ikke-troende, dels et rum, hvor udøvere af andre religioner kan bede deres bønner. Det hele bindes sammen med vand som et gennemgående tema.

Ovsted Kirke under en gråhvid vinterhimmel. Ingvar Cronhammar vil i sit forslag til en nyindretning af kirken lade stjernerne på nattehilmen over kirken spille med. I øvrigt har de fleste danskere set kirken; den ligger højt i landskabet tæt på Ejer Bavnehøj og er specielt synlig, når man kommer sydfra af den østjyske motorvej. Foto: Morten Pape

- Det er jeg med på

For historien om Ingvar Cronhammar og kirken, der med sin placering tæt ved Ejer Bavnehøj regnes som én af Danmarks højst beliggende, tager sin begyndelse i 2006, da han stod for designet til udstillingen "Racing Cars" på kunstmuseet ARoS i Aarhus.

I den forbindelse mødte han arkitekten Niels Povlsgaard, som også var en del af museets usædvanlige plan om at gøre racerbiler til kunst.

De to faldt så godt i hak med hinanden, at Povlsgaard et par år efter ringede: Om han og Cronhammar skulle prøve sammen at lave et forslag til en konkurrence om et mindesmærke for de danske søfolk, som omkom under Anden Verdenskrig.

- Det er jeg med på, svarede Ingvar Cronhammar.

Makkerparret to vandt ikke - "det gjorde Arnoldi," konstaterer Cronhammar uden malice. Men lysten til fortsat at samarbejde var intakt. Så da Cronhammar blev udvalgt til at komme med forslag til kirke- og reflektionsrum i den kommende Forum-bygning på Skejby Sygehus, inviterede han Povlsgaards tegnestue, Gjøde og Povlsgaard Arkitekter, med - og vandt opgaven.

- Vi var fire kunstnere, som blev bedt om at udarbejde forslag. Jeg fandt ret hurtigt ud af, at det kunne jeg ikke klare alene. Der måtte arkitekter med - og det blev med Niels som projektleder, fortæller den 70-årige kunstner i sit arbejdsværelse i Lundhuse lidt nord for Herning, hvor han bor.