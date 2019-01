Skamløst selvglade Weyse (Jens Jacob Tychsen) overtaler Alma Molin (Lisa Werlinder) til at synge med på "I've Got You Under My Skin". Foto: Mike Kollöffel/TV2

Med et spring på seks år er handlingen flyttet til 1939, og "Badehotellet 6" er ved at udvikle sig til en mørkere, mindre glansbilledagtig skildring af Danmark.

Tv-serie: Første afsnit af "Badehotellet"s sæson seks er en lidt rodet affære, som på en gang vil bevare folkekomediens ubekymrede glansbilledunivers og trække verdenshistoriens mørke skyer ned over vesterhavsidyllen. Tidligere kendetegnede sorgløsheden den lille verden - lyksaligt isoleret for den store verdens dramaer. Børskrak, internationale skandaler og Hitlers magtovertagelse var fjernt, skrattende nyheder i hr. Aurlands radioapparat, for sommergæsternes liv kredsede om småintriger, studehandler og kærlighedsaffærer. Selv utroskab blev vendt til den fineste lille historie om ædelmod og mandshjerte. Men nu, da der er gået seks år, og kalenderen viser 1939, bliver det tunge skyts kørt i stilling.

Om tv-serien "Badehotellet 6"



4 stjerner



TV2, mandag 28 januar: "Badehotellet 6", afsnit 1.



Forfattere: Stig Thorsboe og Hanna Lundblad. Konceptuerende instruktør: Fabian Wullenweber. Fotograf: Dirk Brüel. Komponister: Halfdan E og Jeppe Kaas.



Medvirkende: Jens Jacob Tychsen, Amalie Dollerup, Anne Louise Hassing, Lars Ranthe, Anette Støvelbæk, Lue Støvelbæk, Ulla Vejby, Laura Kjær, Lisa Werlinder, Cecile Stenspil m.fl.



De følgende fem afsnit, som bliver sendt mandage kl. 20, kan også ses på TV2 Play.

Kulturradikalismen får et skud for boven, da Tage Skovgaard (Lars Bom), isvaffelspisende formand for Turistsamvirket, beder Amanda (Amalie Dollerup) lave en reklamefilm, der skønmaler landet - som modvægt til PH?s provokerende Danmarksfilm. Foto: Mike Kollöffel/TV2

Joker i hovedrolle Forfatterparret Stig Thorsboe og Hanna Lundblad har så travlt med at redegøre for karakterernes, landets og verdens udvikling, at informationsmængden i første afsnit gør én rundtosset. Resultatet bliver en flaksende blanding af historieundervisning, kulturel name-dropping, turistbrochure-nostalgi og velsmurt komedie. Gamle kendinge får nye udfordringer, og nye ansigter bliver introduceret. Stuepigen Edith har midlertidigt overtaget driften af hotellet, mens fru Andersen besøger Fie og Morten i London. Men hvor Edith - i Ulla Vejbys skikkelse - tidligere var seriens lille, ukuelige joker, bliver hun denne gang en for skarptskåren komediefigur.

Fru Frich (Anette Støvelbæk) har så høje ambitioner på vegne af sønnen Leslie (Lue Støvelbæk), at hun er ved at kvæle den følsomme unge mand. Foto: Mike Kollöffel/TV2

Uimodståelige Weyse Lue Støvelbæk er ny i rollen som enkefru Frichs ældste søn, Leslie, der mod sin vilje er udset til at overtage tobaksfabrikken. En melankolsk ung mand, som virker psykisk tyndhudet. Så er der anderledes gods over den nye stuepige Nana, spillet af Laura Kjær. Hun er loyaliteten selv og fremstår akkurat som Fie som en kvinde med integritet. Jens Jacob Tychsens Weyse er stadig seriens skamløst selvglade, forskruede og uimodståelige midtpunkt. Ramt af sceneskræk har han søgt tilflugt på Badehotellet, mens Helene og sønnerne er blevet i København for at tage sig af Helenes skrantende mor. Det Kongelige Teaters direktør kræver, at Weyse genoptager karrieren og sender ham i terapi hos en psykolog. Weyses reaktion er uforlignelig: "Så lad ham da bare rode rundt inde i mit hoved, det får han intet - intet - ud af". Dobbeltheden i den replik, fanger Weyse vist ikke selv.

Selv om den nye stuepige Nana (Laura Kjær) accepterer sin plads i hierarkiet, fornemmer man, at hun kender sit eget værd og sætter redelighed og medmenneskelighed højere end normer. Foto: Mike Kollöffel/TV2

Ondt i misundelsen Mon forfatterne har fået i opdrag at ælte historieundervisning ind i serien til glæde for mulige unge seere? I hvert fald er der påfaldende mange henvisninger til situationen syd for grænsen. Fra grosserer Madsen, der "har ondt i misundelsen", fordi andre danske entreprenører tjener stort på anlægsarbejder i Tyskland over kritikken af Bodil Ibsen, der optrådte for heilende mandfolk i Berlin, til skildringen af den stadigt mere udbredte jødeforfølgelse. Vedkommende og væsentligt - men samtidig et uventet brud med seriens hidtidige ufarlighed. Kulturradikalisme og kvindefrigørelse er også på tapetet. Sidstnævnte i form af Amanda, der bliver tilbudt at lave en reklamefilm om Danmark. En chance, som hendes grossererfar, spillet kærligt-brovtent af Lars Ranthe, ikke fatter storheden i. Han mener stadig, at en kvindes plads er i køkkenet - og i ny og næ i soveværelset.

Rendyrket billedfryd "Badehotellet" er som altid rendyrket billedfryd. Kostumer og interiører er diskret opdateret, så man både i klædedragt og indretningen af den nye radiostue kan læse modens udvikling fra 1933 til 1939. Skuespilpræstationerne balancerer stadig fermt på den knivsæg, der gør, at folkekomedien ikke tager helt overhånd. "Badehotellet" er tidligere blevet beskyldt for at skildre en overfladisk og unuanceret sødsuppeidyl. Ved at blande feel good-komedie med psykologisk drama, krigsrumlen og historieundervisning risikerer den sjette sæson af serien at ville alt for meget på en gang. Ikke fordi "Badehotellet" partout skal være en ufarlig serie, men fordi den nye alvor virker en anelse anstrengt.