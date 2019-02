Arnes bogkasse

Pablo Neruda måtte udgive digtsamling under pseudonym, fordi han skrev inderligt om kærligheden til en anden kvinde end hende, han var gift med.

Bøger: Pablo Neruda fik Nobelprisen i litteratur i 1971, to år før han døde. På det tidspunkt blev han betragtet som en af verdens største lyrikere. Han var elsket over alt - og dørene åbnedes for ham. Også i de vestlige demokratier. Selv om Neruda gennem hele livet var både overbevist og glødende kommunist.

Men inden berømmelsen lagde sin beskyttende kappe over Neruda, måtte han gennem mange trængselsperioder. Han var ikke alene forfulgt af militærdiktaturet i fædrelandet Chile, men også ildeset i mange andre lande. Da Neruda først i 1950'erne kom til Italien som en slags rejsende i teoretisk og praktisk kommunisme, ville den kristen-demokratiske regering holde ham i kort snor. Hans færden blev nøje fulgt at politiet - og man overvejede at anholde Neruda. Den kendte, gamle historiker og naturforsker Erwin Cerio skammede sig på Italiens vegne.

Kommunist eller ej - Neruda var en stor digter. Og sådan kunne man ikke behandle en international kunstner. Så Cerio stillede sin villa på øen Capri til rådighed for Neruda og hans elskede Matilde Urrutia. En sen, kold vinteraften ankom de til det, som Neruda senere kaldte Guds mesterværk. Året efter, i 1952, udkom digtsamlingen "Kaptajnens vers" - skrevet til og inspireret af - Matilde Urrutia. Digtsamlingen udkom under pseudonym - og kun i 50 eksemplarer - på Capri. Neruda ville ikke lægge navn til samlingen, fordi han på dette tidspunkt formelt stadig var gift med sin første hustru. Han troede også, at digtsamlingen ville blive overset. Derfor det beskedne startoplag.