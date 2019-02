Arnes bogkasse: Pablo Nerudas sørgelige farvel

Bøger: Pablo Neruda nåede verdenstoppen som digter. Men han døde dybt ulykkelig. I en alder af 73 år oplevede han nemlig, at militæret tog magten i Chile. Den siddende, venstreorienterede præsident Salvador Allende, en personlig ven af Neruda, blev afsat og myrdet. Og med general Pinochet i spidsen indledte de nye magthavere et rædselsregime.

Mennesker blev interneret. Tortur var en del af hverdagen, retssikkerheden for den enkelte borger var væk, og tusindvis af mennesker forsvandt sporløst.

Da kuppet fandt sted i september 1973, var Pablo Neruda dødssyg. Han var blevet opereret for prostatakræft på et hospital i Santiago, men sygdommen vendte tilbage. Det var, mens han ventede på døden, at Neruda oplevede militærdiktaturets kup - og brutalitet. Neruda ejede et par dejlige villaer i Santiago og ude ved kysten. Nogle dage efter kuppet aflagde regeringstropperne besøg i Nerudas huse for at lede efter materiale, der kunne belaste digteren.

Som nobelprismodtager, folkehelt og nationalt ikon var Neruda for stor en personlighed til, at militærstyret uden videre kunne likvidere ham. Regeringstropperne fandt ikke noget, men de lavede en del hærværk mod husene. Den gamle digter - få dage fra døden - så lederen af politiaktionen ind i øjnene og sagde: - Det eneste farlige, I finder her, er poesi.

Tiden viste, at det også var nok. I 1990 blev Pinochet og kredsen omkring ham afsat fra magten.