Arnes bogkasse: Med alderen bliver synet meget langt

Bøger: De fleste af os bliver mere langsynede med alderen. Det er de færreste, der kombinerer dette alderssymptom med både at perspektivere og se meget klart. Men det gør forfatteren og kulturpersonligheden Ole Hyltoft. Hans seneste bog - ud af omkring 30 - hedder "Indefra".

Det er en stribe portrætskitsere af 13 meget forskellige mennesker - fra statsministre til en ukendt helt fra modstandsbevægelsen. Fra en blændende forfatter, der havde fortjent Nobelprisen, men aldrig fik den, til en psykisk syg kvinde, der trods elendigheden udtrykte sig i geniale vendinger.

Fællesnævneren for disse vidt forskellige mennesker var/er, at de alle kendte eller kender Ole Hyltoft. Dermed fik de endnu en fællesnævner: Nemlig at de er blevet portrætteret af en meget velskrivende mand. Og så hører lighedspunkterne op.

"Indefra" er en erindringsbog i den forstand, at Hyltoft fortæller om noget, som han har oplevet, og om mennesker, som han har kendt. Men han har oplevet dem i forskellige situationer, på forskellige fronter, så at sige. De fleste af dem holder - eller holdt - Hyltoft af. Men der er også nogle, som får gevaldige røde mærker i marginen.

Blandt de nulevende vil Mogens Lykketoft næppe holde af det portræt, som Hyltoft tegner af en rastløs, nærmest hysterisk mand, der indimellem ligner én, der helst vil stikke modstanderen et par lussinger - så vi kan komme videre i en fart! Sjovt nok kom jeg til at holde endnu mere af Lykketoft efter at have læst Hyltofts karakteristik. Der er brug for sådan en mand i dagens grødfad.

Jens Otto Krag får også med den nihalede. Derimod kan Hyltoft ikke skjule begejstringen for statsminister Viggo Kampmann, hvis overlegne intellekt var tilstrækkeligt til, at man kunne bære over med Kampmanns store psykiske udsving.

- Med Kampmann fik vi et geni i spidsen for landet, skriver Hyltoft.