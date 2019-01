Arnes bogkasse: Legenden om Jesus og storinkvisitoren

I legenden dukker Jesus pludselig op - i middagsheden på torvet i Sevilla. Få dage forinden har storinkvisitoren ladet over 100 kættere henrette på dette torv. Jesus går over torvet. Der er en lysende kraft i hans øjne - alle genkender ham og følger efter ham. Børnene strør blomster for hans fødder og råber Hosianna.

Et kys som svar

I det samme kommer den gamle storinkvisitor, kardinalen, gående over torvet. Han er en 90-årig olding, men han er handlekraftig. Han lader Jesus arrestere. Samme nat går kardinalen ind til Jesus og skælder ham huden fuld. Han anklager Jesus for at ødelægge kirkens arbejde. Storinkvisitoren råber vredt:

- Du ville gøre menneskene frie, men du forstod ikke menneskene og forstod ikke, at er der noget, menneskene ikkek an tåle, er det friheden. Det har vi, din kirke, derimod forstået. Menneskene elsker lykken mere end friheden. Først når de har pålidelige formyndere, der vejleder dem igennem livet, føler de sig trygge. Vi har forbedret dit værk, siger kardinalen. - Er det ikke kærlighedens gerning mod menneskene? Hvorfor er du komet igen? Hvorfor vil du forstyrre vort arbejde, raser den gamle mand.

Jesus forholder sig tavs under den lange, voldsomme anklage. Så rejser han sig og går hen til storinkvisitoren og kysser de gamle, blodløse læber. Kysset brænder den gamle i hjertet, og instinktivt forstår han, at her er noget større end alt andet. Hvis han åbner sig for Jesus' virkelighed, må han kassere sit eget livsværk. For kærligheden er større end alt andet. Derfor åbner storinkvisitoren døren og råber:

- Gå, og kom aldrig mere tilbage igen, aldrig. Og fangen går.

Dostojevskij fortalte selv, at han i mange år havde båret rundt på ideen til denne historie. I romanen fylder beretningen en hel del. Men senere blev det måske den del af den mægtige roman, der fik størst udbredelse og nød størst opmærksomhed og blev citeret mest.

"Brødrene Karamazov" er en roman på næsten 1000 sider, men legenden om Jesus og storinkvisitoren har fået sit eget liv. Og mon ikke hver eneste læser har tænkt over, hvad der ville ske, hvis Jesus vendte tilbage.