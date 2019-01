Arnes bogkasse: Knausgård gør det han er allerbedst til

Men han skrev så godt, at han også selv var med gennem hver en sætning. Knausgård er Knausgård. Han skriver så forrygende - og tænker så spændende - at man må nyde ham, hver eneste sætning. Men for pokker: Tænk at blive skyllet op på en øde ø - og se en anden mand kæmpe for at redde sig i land. Man løber ud i brændingen og hjælper ham ind - og må konstatere, at det er Knausgård. Så ved man, hvad der bliver talt om, til et skib kommer forbi.

Værket fortalte om tidens forandringer og menneskets ensomhed. Mange personer var med. Men reelt handlede alle seks bind om Knausgård. Han skrev en samling vidunderlige essays om USA. Knausgårds univers fyldte det hele. Han skrev den mest fantastiske biografi om Edvard Munch - og for en gangs skyld skrev Knausgård om et ego så stort, at det fyldte.

Bøger: Der findes næppe en nulevende skandinavisk forfatter, der har brugt en så stor procentdel af forfatterskabet på at skrive om sig selv som Karl Ove Knausgård. Da han for en halv snes år siden bragede gennem den litterære lydmur, var det med seksbindsværket "Min kamp".

Er født i Oslo 6. december 1968. Han voksede op dels på Tromøy ved Arendal, dels i Kristiansand.Som ung studerede han kunsthistorie og litteraturvidenskab ved universitetet i Bergen. Han debuterede som forfatter i 1998 med romanen "Ude af verden", og han blev den første debutant, som tildeles de norske kritikeres store pris. Han har også været nomineret til Nordisk Råds Litteraturpris, men har endnu ikke vundet prisen. I perioden 1989-2001 var han medredaktør af det litterære tidsskrift Vagant. Han blev gift med forfatteren Linda Boström Knausgård. Parret, der har to børn, blev skilt i 2016. Knausgård fik det store, internationale gennembrud med seksbindsromanen "Min kamp", og i dag oversættes hans bøger til flere sprog.Værker"Ude af verden" (1998). "En tid for alt (2004). "Min kamp" (seks bøger i perioden 2009-2011). "Alt som er himmelen" (fotobog sammen med Thomas Wågeström 2012). "Sjælenes Amerika" (essays, 2013), "Nakken" (fotobog sammen med Thomas Wågeström, 2014). "Hjemme-ude" (sammen med Frederik Ekeland, en brev-bog om fodbold 2014). Firbinds-samlingen "Om efteråret", "Om vinteren", "Om foråret" og "Om sommeren" (i perioden 2015-2017). "Uforandret" (2018). "Så megen længsel på så lille en flade" (en biografi om Edvard Munch, 2018). "Hvorfor skriver jeg" (essay, 2018).

Spørgsmål uden svar

Der er tale om et essay, bare 70 sider. Men faktisk er det meget godt gået at sætte sig ned og bruge 70 sider på at redegøre for, hvorfor man er forfatter. Og det er endnu bedre, når disse personlige overvejelser viser sig at være stor litteratur for andre. Det er ganske enkelt både interessant og underholdende at læse Knausgård.

Og endnu større bliver præstationen, fordi Knausgård faktisk undlader at give et konkret svar. Sandheden er vel sagtens, at han ikke har noget konkret svar. Han kan ikke besvare sig eget spørgsmål. Det er for kompliceret. Men pyt med det. For det er jo spørgsmålet, der er interessant. Ikke svaret. Det er spørgsmålet, der sætter alle tankerne og refleksionerne i gang. Pyt med målet. Det er vejen derhen, der er spændende.

- Jeg skriver, fordi jeg skal dø, citerer Knausgård en gammel kollega for at sige. Derefter argumenterer han så godt for påstanden, at den bliver både troværdig og meningsfyldt. Hvorefter Knausgård så stiller sig kritisk ved citatet. Måske kunne en forfatter lige så godt sige: Jeg skriver, fordi jeg lever. Og have mindst lige så meget ret. Måske skal man bare sige det mindre romantisk, men måske også mere præcist: Jeg skriver, fordi jeg har lyst. Eller: Jeg skriver, fordi jeg ikke kan lade være.