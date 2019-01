Arnes bogkasse: Jess Ørnsbo er gået fra skarp til sur

Bøger: Der er ingen pensionsalder for digtere. Det burde der måske være. Noget tyder på, at de mange sætninger og ord kan slide deres skabere op. Og noget tyder på, at en af landets største, nulevende digtere i høj alder er ramt af en slags lyrisk metaltræthed.

Jess Ørnsbo, modtager af Det Danske Akademis Store Pris i 1984, vinder af Danske Dramatikeres Hæderspris i 1989 og modtager af Statens Kunstfonds livsvarige ydelse, har netop sendt en ny digtesamling på gaden.

"33 digte" hedder samlingen. Den er lige så sort, som Ørnsbo altid har været. Men digtene mangler den overrumplende friskhed og fanden-i-voldske indfaldsvinkel, som tidligere var Ørnsbos signatur. Sagt med det samme: Digtene er ikke dårlige. Samlingen vil række op over de fleste digte, der udgives i 2019.

Fordi Ørnsbo har det i sig. Fordi han fra naturens side er forsynet med dette talent for med ord at omsætte indtryk til udtryk. Det talent lever endnu. Men Michael Laudrup kan sandsynligvis stadig tage en bold ned med brystet og lægge en præcis aflevering over 50 meter. Men han ville ikke kunne begå sig i en turneringskamp i Jyllandsserien. Noget tyder på, at det er på samme måde med Ørnsbo. En ædel årgang, men flasken har været åben for længe. Boblerne er væk.