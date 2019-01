Arnes bogkasse: Farvel til en stjerne

Portræt: En af de klare stjerner på den danske forlagshimmel trækker sig nu tilbage. Gennem 37 år har Ilse Nørr været Modtryk-kvinde for fulde sejl. Hun var medstifter af forlaget og har været med gennem alle årene og alle rutsjeturene. Nu går hun på pension, og hun gør det på et tidspunkt, hvor en medstifter kan være bekendt at sige farvel. For forlaget har de seneste par år klaret sig imponerende godt.

Det kan Ilse Nørr tage en stor de af æren for. Blandt andet fordi hun kastede sig ind i kampen for at sikre forlaget de danske udgiverrettigheder til svenske Stieg Larssons berømte krimier - og de bøger, der efter Stieg Larssons død er blevet skrevet videre - til manges forargelse, men til læsernes fryd - af David Lagercrantz. Det gav forlaget et hidtil ukendt oplags- og salgstal.