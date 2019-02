Arnes bogkasse: Et stort, nyt lys på den svenske krimi-himmel

For første gang vandt en debutant konkurrencen om at skrive årets svenske krimi - det kunne ikke være anderledes.

På svensk hedder romanen "Silvervägen". Sådan er vejene i de store, øde skove i sommernatten, som belagt med sølv, mens nordlysets grønne flammer danser på himlen. Men den danske titel er god alligevel. Den henviser til det mørke, der eksisterer inde mellem træerne og i nogle menneskers sind. Og det er det fantastiske ved Stina Jacksons bog og ved hendes talent. At hun formår at skrive om naturen, tegne de mennesker, der bor ude i den, skildre skønheden og storheden. Og alligevel skabe en drønspændende krimi. For "Sommermørke" har al den uhygge og spænding, man kan ønske sig. Midt i skønheden. Fordi Stina Jackson skriver så vidunderligt, at hun kan forene polerne.

Bøger: Det er egentlig en stille, vemodig bog. Den ruller langsomt fremad, som en stor, doven flod. Men den har også flodens dybde. "Sommermørke" er titlen på den svenske debutant Stina Jacksons roman, der har taget Sverige med storm og i øjeblikket er på vej til bogmarkedet i en snes forskellige lande, hvor diverse forlag kigger på romanens nærmest sensationelle salgstal. Hidtil er der solgt 130.000 eksemplarer af romanen i Sverige, men hvem ved, hvor det ender! For det daglige salgstal for "Sommermørke" ligger på omkring 1000 eksemplarer.

Den forsvundne datter

Hovedpersonen i bogen er skolelæreren Lelle. Han kører rundt i den lyse sommernat på de øde skovveje og leder efter sin datter. Det har han gjort i tre år. Siden den aften da han satte teenagedatteren Lina af ved busstoppestedet, hvorfra hun skulle med bussen videre til den første dag på det nye arbejde. Men Lina kom aldrig med bussen. Og trods en kæmpe indsats fra såvel politiet som lokalbefolkningen forsvandt hun sporløst. Ingen har fundet noget eller hørt noget, der har med Lina at gøre. Men Lelle nægter at tro, at hun er død. Han leder. Hver aften starter han Volvoen, lægger den ladte Beretta i handskerummet og kører kæderygende rundt og finkæmmer større og større områder. Og så en dag forvinder endnu en ung pige.

Det er essensen i romanen. Men alt det andet, der foregår - eller ikke foregår - omkring det kriminelle plot, er lige så spændende. Det er en fornøjelse at læse "Sommermørke", fordi man ikke alene sidder med en forrygende kriminalroman, men også med en bog så velskrevet, at der er tale om stor litteratur.

Da Det Svenske Kriminalakademi i november uddelte årets priser, gik prisen for årets bedste svenske kriminalroman til Stina Jackson - det er første gang, at en debutant har fået denne pris. Efter at have læst bogen er der bare at sige: Kriminalakademiet har ikke haft noget valg. Den bog MÅTTE vinde.