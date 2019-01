Portræt: Hvis nogen forfatter nogensinde har haft forudsætningerne for at skrive store romaner om mennesker og deres liv, er det Fjodor Dostojevskij. For hans eget liv gav ham oplevelser, som ingen andre kommer i nærheden af. Når man sidder begejstret med hans største roman, "Brødrene Karamazov", og siger til sig selv: Fantastisk fortælling, hvilken fantasi, så er der ikke meget fantasi i den. Det, der ofte kaldes for verdens bedste roman, rummer i realiteten mindre drama end forfatterens eget liv.

Fjodor Dostojevskij blev født i den russiske overklasse i 1821. Forældrene, Mikhail og Maria Dostojevskij, sad godt i de. Faderen var uddannet læge og havde gjort tjeneste som militærlæge. Han ejede også et gods med store jordarealer og tilhørende livegne bønder. Han var fordrukken og voldelig. Historierne om den hidsige og brutale alkoholiker er mange, men de fleste værker, der er skrevet om Dostojevskij, konkluderer alligevel, at den geniale forfatter havde et godt og kærligt forhold til sin far. Trods uoverensstemmelserne under vejs.

I Dostojevskijs barndomsår arbejdede faderen som læge ved et hospital for fattige i Moskva. Hospitalet var placeret i et af de fattigste og mest forfaldne områder af Moskva, omgivet af kirkegårde for kriminelle, et psykiatrisk hospital og et børnehjem for forladte spædbørn. Disse omgivelser gjorde et meget stærkt indtryk på den unge Fjodor, og gennem hele hans forfatterkarriere dukker inspirationen fra disse omgivelser op. Forældrene forbød Fjodor at komme i kvarteret, men han tilbragte alligevel en stor del af sin fritid i hospitalshaven bag det psykiatriske hospital og talte med patienterne og lyttede til deres ofte meget barske historier. Han satte stof i banken til en fantastisk forfatterkarriere allerede i den tidlige ungdom.