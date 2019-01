Arnes bogkasse: De skriver sig til en tilgivelse

Bøger: Der er ikke noget at gøre ved det. Bortset fra at læne sig tilbage i en god stol og nyde romanen. Så kan det godt være, at man sidder med en nagende følelse af at være blevet taget ved næsen. At man faktisk er offer for et marketings-fænomen mere end for litteratur. Men der er kun ét at sige: Når nogen skriver så enestående godt, skal man læse. Basta.

Og sådan er det med den syvende roman i Lars Keplers serie om kriminalkommissær Joona Linna, det svenske politis skrappeste mand i nærkamp og med et af de bedste hoveder, når det gælder at uskadeliggøre perverse forbrydere.

Da Lars Kepler i 2010 bragede ind på krimimarkedet, skete det længe før, romanen "Hypnotisøren" udkom. Fordi den svenske presse gik i selvsving for at finde ud af, hvem der gemte sig bag pseudonymet Lars Kepler. Det viste sig at være ægteparret Alexandra Coelho Ahndoril og Alexander Ahndoril, drevne skribenter der bl.a. tidligere havde skrevet tv-krimier.