Arnes bogkasse: Blodet strømmer i den svenske provins

Uden at ødelægge spændingen, kan vi vel tillade os at konstatere, at morderen ikke når helt i mål. Et par af de mennesker, der skulle myrdes, redder livet. Men spændingen er intakt - til sidste side.

Så er tonen slået an i Gabrielle Ullberg Westins nye krimi "Slagteren". Det er fjerde bind i forfatterens serie kaldet "Mordene i Hudiksvall. Og læsere, som frygter, at forfattere bliver lidt metaltrætte, når de skriver serie, kan roligt frikende Westin. Denne fjerde bog i serien er den hidtil mest blodige. Det er en fint komponeret og temmelig spændende fortælling om en hensynsløs massemorder, der har udarbejdet en dødsliste for at få hævn.

Bøger: En flok svenske elgjægere plejer at komme i skænderi, når de dagen efter jagten mødes på det lille, lokale slagteri for at dele kødet. Men der bliver ikke noget skænderi denne gang. For mellem elgkroppene hænger det blege lig af en død mand. Ham er der ingen, som vil have med hjem til fryseren.

Godt persongalleri

Endnu en gang er det kriminalkommissær Johan Rokka og hans kollega, den dygtige kriminaltekniker Janna Weismaan, der udgør hovedpersonerne, men om dem flokkes en række personer, der helt i pagt med Westins gode tradition optræder livagtige, autentiske - og spændende. Undervejs bliver der også plads til en spændende erotisk oplevelse for Janna Weismann. Hun falder for en charmerende hundefører. Det giver Johan Rokka noget at spekulere over. For han nærer mere end kammeratlige følelser i forhold til den dygtige kollega. Men Rokka har svært ved få det sagt.

Man kan altid diskutere realisme i forbindelse med krimier. Og det er næppe sandsynligt i virkelighedens verden, at en massemorder ville gå i gang med at likvidere folk fra en dødsliste - langt ude i den svenske provins. Så meget blod flyder der trods alt ikke ude mellem skovene. Men det ændrer ikke ved, at Westin skriver så godt, at handlingen forekommer realistisk - og skræmmende.

Eneste fejl: Der er så mange sceneskift i bogen - så hurtige spring fra et handlingsforløb til et andet. Der er gået lidt for meget "tv-serie" i fortællemåden - for mange spring fra et sted til et andet. Lidt forvirrende.