Søren Sætter-Lassen er blændende som Salieri, den middelmådige komponist, der drevet af jalousi, mindreværd og had sætter alt ind på at smadre geniet Mozart.

Små 30 år efter Mozarts død beskrev filosoffen Arthur Schopenhauer forskellen på talent og geni: "Talent er at ramme et mål, som ingen andre kan ramme. Geni er at ramme et mål, som ingen anden kan se".

Men det ville ikke være fair over for de mennesker for og bag scenen, som har ydet og yder en formidabel indsats for at levendegøre den vision, instruktøren, Det Kongelige Teaters chef Kasper Holten, har haft med denne forunderlige blanding af dramatik, musik, sang og dans.

Teater: I grunden kunne min anmeldelse af "Amadeus" bestå af to ord og et udråbstegn: Se den!

Men det er i endnu højere grad historien om Salieri, som ganske vist beholder sit embede, men på dødens rand erkender, at hans eftermæle kun består af rygtet om, at han slog Mozart ihjel.

Krage og påfugl

Søren Sætter-Lassen er blændende som Salieri. Når man ser Salieris tilknappede, klerikale klædedragt, ved man, hvordan hans musik lyder. Søren Sætter-Lassen gør Salieri til en sort krage over for påfuglen Mozart. Men han gør ham også til slangen, der skjuler jalousi, mindreværd og had bag en ham af professionel, afmålt venlighed. Så let at få medlidenhed med, da han strofe for strofe hører genialiteten i Mozarts musik, men ikke kan bære at vise sin beundring.

Simon Bennebjegs Mozart er overraskende afdæmpet. Mozarts hæmningsløse, latrinære og liderlige udfald er en reaktion mod stivsind og forstokkethed. Han taler ikke sin musik op til noget guddommeligt, men skriver blot de toner, han hører for sit indre øre, hverken færre eller flere - på trods af hvad moden eller den gode smag forventer.

Andre fortjener at blive nævnt - Kristian Halkens tragikomiske kejser, Henrik Koefods tørvetrillende greve og Simon Holmen le Dous og Martin Bo Lindstens fuldtpåklædte, guldbronzerede engle - men jeg koncentrerer mig om kvinderne. Mozarts hustru, Constanze, er i Rosalinde Mynsters skikkelse en villet sorgløs og kantet overlever. Ved Mozarts dødsleje kalder Mynster med sin ordløse mimik mine tårer frem, fordi hun udtrykker ømhed og al jordisk afmagt. Mezzosopranen Stina Schmidt har stemme og udseende til at agere den unge sangerinde, der synger for Mozart og synder med Salieri.