Aarhusiansk guitarist fik opfyldt drømmen - at stå i Mark Knopflers studie i London med sin egen musik

For den aarhusianske guitarist Michael Vestbo og hans Vestbo Trio gik en vild drøm i opfyldelse. Nu ligger resultatet klar i form af albummet "Gentlemen..."

Album: - I mit univers er Mark Knopfler kæmpestor. Jeg har været fan af ham i mange år. Lige fra da han var frontfigur i Dire Straits og inspirerede mig til at spille guitar. Så at stå i hans studie i London med min egen musik ... Michael Vestbo har stjerner i øjnene, mens han fortæller. Den aarhusianske musiker og hans Vestbo Trio har netop barslet med et nyt album "Gentlemen...", indspillet i British Grove, som Mark Knopfler kalder sit nu 12 år gamle studie i London. Et studie, hvor den verdenskendte guitarist har indspillet flere af sine egne album, blandt andet - som tidligere omtalt her i avisen Danmark - det nyeste, "Down the Road Wherever", og hvor Eric Clapton var på besøg, da han arbejdede med sit "I Still Do"-album, og Rolling Stones med bandets "Blue & Lonesome". Så det er forståeligt, at en vis ærefrygt kendetegnede Michael Vestbo og hans to medspillere, Jesper Smalbro og Eddi Jarl, da de trådte over dørtrinnet.

I Vestbo Trio har vi altid lavet det, vi synes er fedt. Derfor ved vi også, at vi tjener ikke pengene på vores plader. Vi sælger dem først og fremmest i forbindelse med vores koncerter, når folk har hørt, hvad det er, vi kan. Michael Vestbo

De tre i Vestbo Trio er:Michael Vestbo, 36 år, guitarist. Voksede op i Horsens og var som ung aktiv i byens musikliv. Uddannet fra Det Jyske Musikkonservatorium. Lærer på Aarhus Musikskole. Bor i dag i Aarhus.Jesper Smalbro, 39 år, bassist. Boede som ung i Horsens og gjorde sine første musikalske erfaringer dér. Uddannet fra Det Jyske Musikkonservatorium. Fast med i folkbandet Northern Assembly. Musiklærer på Hedemølle Efterskole. Bosat i Aarhus.Eddi Jarl, 36 år, trommeslager. Fra Bryrup og søgte derfra som ung mod musiklivet i Silkeborg. Uddannet fra Det Jyske Musikkonservatorium. Fast trommeslager i bl.a. Lars Lilholt Band og verdensmusikorkestret Kutimangoes. Spiller desuden sammen med bl.a. Michelle Birkballe. Bor i dag i Gl. Ry.Mere om trioen på www.vestbotrio.com

Jesper Smalbro med den akustiske bas, han ofte bruger, når han spiller med Vestbo Trio. Foto: Vestbo Trio

Husk at lytte Vestbo Trio har siden 2007 dyrket en tilbagelænet instrumentalmusik, der blander blues, rock, jazz og mange andre genrer. "Instrumental storytelling", kalder 36-årige Michael Vestbo udtrykket. Eller, som det siges i oplægget ti det nye album: "I en stadig mere visuel verden, hvor skærme i alle størrelser konkurrerer om vore øjnes opmærksomhed, er 'Gentlemen...' en nænsom påmindelse: Husk at lytte! Til hinanden - og til musikken!" Samtidig har de tre - som på trioens tidligere udgivelser - meget bevidst arbejdet med lyden og kælet for lydentusiaster, der har investeret i megadyre musikanlæg. Plus alle andre, som lytter til musik. - For hvis man fra starten sætter barren højt, lyder musikken også bedre på et billigere anlæg, som Michael Vestbo konstaterer

Vestbo Trio på turné Vestbo Trio følger op på udgivelsen af "Gentlemen..." med en turné, der foreløbig tæller ni koncerter:Lørdag 12. januar: Release-koncert på ARoS, Aarhus



Torsdag 17. januar: Klank Efterskole, Galten



Tirsdag 22. januar: Kulissekageret, Horsens



Onsdag 30. januar: Tommerup Efterskole



Torsdag 31. januar: Struer Musikskole



Søndag 3. februar: Viborg Bibliotekerne



Onsdag 6. februar: Silkeborg Højskole



Fredag 8. februar: Kulturhuset Islands Brygge, København



Lørdag 9. februar: Walthers Musikcafé, Skanderborg

Eddi Jarl bag trommerne. Foto: Vestbo Trio

Lydspecialisten Peter Netop denne interesse for god lyd bragte for mange år siden Vestbo Trio i kontakt med HiFi Klubben, og bandet har siden spillet talrige koncerter i kædens butikker rundt i landet. Og her starter også historien om kontakten til British Grove-studiet. For en af hovedkræfterne bag HiFi Klubben er lydspecialisten Peter Lyngdorf, som via sit firma Lyngdorf Audio har udviklet udstyr, blandt andre Mark Knopfler har købt til studiet i London. Det har skabt et venskab mellem den britiske musiker og den danske lydudvikler. Og derfor var det over for Peter Lyngdorf, at Vestbo Trio luftede drømmen om at indspille i Mark Knopflers studie. - Vi var frække nok til at spørge Peter, om der måske mellem alle de store navne kunne blive plads til en trio fra Aarhus, som Michael Vestbo formulerer det.

I det store studie fyldte de tre danske musikere ikke meget. Foto: Vestbo Trio

Vild oplevelse Det kunne dér. For en ombygning i studiet blev afsluttet lidt før ventet, og Vestbo Trio fik tilbuddet: Vi har to dage i november 2017 - take it or leave it. - Det blev en vild oplevelse, siger Michael Vestbo. British Grove er virkelig de store drenges legeplads med masser af udstyr fra den analoge tid. Og dér stod vi så sammen med vores producer Dennis Ahlgren ... På den 36-årige guitarists skuldre hvilede et ekstra pres, for han er manden, som komponerer trioens musik. Skabt ud fra de lydbidder, som dukker op, blandt andet når han sidder og klimprer på sit instrument. - Jesper og Eddi er rigtigt gode i processen med at videreudvikle mine oplæg, og selvfølgelig havde vi en flok numre med til London. Men helt bevidst var de ikke gjort helt færdige. For jo mere man låser sig fast, jo mere kommer man til at holde af et nummer - og så er det svært at lave om, når for eksempel produceren siger, at det og det ikke fungerer. I den situation styrter ens verden ikke i grus, men man er åben over for at gå andre veje.

British Grove-studiet er baseret på analog lyd og udstyr fra tiden før, det digitale tog over. En del af grejet er hentet fra Abbey Road-studiet, hvor bl.a. The Beatles indspillede. Her studiets kæmpemæssige mixerpult. Foto: Vestbo Trio

Mark kiggede forbi Og selvfølgelig spørger alle: Mødte I så Mark Knopfler? Michael Vestbo nikker. - I British Grove er der to studier: det store A-studie, hvor vi var, og det mindre B-studie, hvor, fandt vi ud af, at Mark Knopfler arbejdede med "Down the Road Wherever", fortæller den aarhusianske musiker. Heldet for ham og de øvrige danskere var, at Peter Lyngdorf kom på besøg. For det betød, at den berømte guitarist kort kiggede indenfor. - Så stod vi dér og var 12 år igen, siger Michael Vestbo med et grin. Men han og hans hold fik da lige hilst på og kunne fortælle, at de var mere end tilfredse med studiet og dets faciliteter.

Eddi Jarl (i forgrunden) og Michael Vestbo i det engelske studie. Med havde de en række numre, som blev gjort endeligt færdige under indspilningen. Foto: Vestbo Trio

Noget ekstraordinært Dén oplevelse var ikke fulgt med, hvis "Gentlemen..."-albummet blev indspillet i et af de Aarhus-studier, hvor Vestbo Trio tidligere har arbejdet. - Nogle vil nok synes, det er vanvittigt at bruge en masse penge på at indspille i et studie som British Grove. Men vi er altid gået efter, at vores plader skal lyde godt, og vi var enige om, at denne gang ville vi lave noget ekstraordinært, forklarer Michael Vestbo. Og det engelske studie kan noget ekstraordinært. Hjulpet på vej af, at trioen bevidst går uden om alt, hvad der hedder komprimering af lyd og begrænsning af dynamikken - noget, der kendetegner mange andre udgivelser. - Vi laver ikke musik til P3, som Michael Vestbo siger. I stedet er målgruppen dem, som fordyber sig i musikken - og meget gerne gør det foran et godt stereoanlæg. - Sådan et anlæg, hvor man bliver nærmest væltet bagover, når Eddi slår på sin stortromme, lyder det fra den aarhusianske guitarist.

Coveret på "Gentlemen..."-albummet. Det er danske Yellow1 med Paul Wilson i spidsen, som har leget med et foto af de tre musikere. Foto: Vestbo Trio