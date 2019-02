Årets samling af danefæ: Detektor-folkenes bedste fund på Nationalmuseet

Udstillingen "Skat eller skrot"?

På Nationalmuseets Kongernes Jelling kan man opleve udstillingen "Skat eller skrot?" frem til december 2019.Årets udstilling af danefæ viser både de mange skatter som blandt andet detektorbrugere har fundet over hele landet. Men udstillingen sætter også fokus på, hvor meget skrot de samme mennesker rydder naturen for, når de graver efter skatte. Derfor fortæller udstillingen historierne om en lille legetøjspistol, der dukkede op samme mark som et sjældent krucifiks, en lille legetøjsjeep, som dukkede op samme sted som en buttet romersk maske eller Nokia 3310'eren, der blev gravet op, umiddelbart før et smukt guldvedhæng dukkede op. De besøgende kan også få lov til at afprøve en metaldetektor. Kongernes Jelling er et oplevelsescenter, der fortæller om vikingerne og om kongerne Gorm den Gamle og Harald Blåtand. De seneste to år har Nationalmuseets udstilling af danefæ-fund været en del af museet. Museet har åbent tirsdag til søndag fra klokken 10 til 16. Der er gratis adgang. Museets adresse er Gormsgade 23 i Jelling, men hovedindgangen vender ud mod Vestergade.