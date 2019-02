Midtfynsfestival

Der er nostalgi og folkefest på dyrskuepladsen i Ringe 24. og 25. maj. Midtfynsfestivalen genopstår samme sted, hvor den blev lukket ned i 2003. Det er navne som Allan Olsen, Sys Bjerre, Sveistrup og Juncker, der skal stå for at skabe den folkelige festival. For at understrege det folkelige faciliterer festivalen en dialog mellem musikere og publikum. De sidste kan stille spørgsmål til de første på festivalens sociale medier inden koncerterne. Billet til begge dage koster 645 kroner for voksne og 45 kroner for børn under 12 år ifølge med en betalende voksen. Se hele programmet på www.midtfynsfestival.dk.