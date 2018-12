Spådom: Sådan kommer du til at handle i 2019

"Det er svært at spå. Især om fremtiden". Sådan lyder et klogt, gammelt ordsprog. Et andet lyder: "Hvo intet vover, intet vinder", og derfor vover jeg pelsen og trodser det første, kloge ordsprog for at kaste mig ud i den ædle disciplin spådom. Jeg vover dog ikke mere, end hvad godt er, og derfor har jeg byttet tarotkort og kaffegrums ud med analyser og tal. Her er mine tre bud på, hvordan du, kære forbruger, vil handle på nettet i 2019:

Amazon vil helt sikkert lokke mange danske forbrugere, og det vil gøre ondt på især de mindre virksomheder.

2018 var året, da smartphones virkelig slog igennem som købsredskab. I første halvår blev hver femte handel foretaget via en smartphone. Den udvikling fortsætter i 2019, spår FDIH. Arkivfoto: Simon Dawson/Reuters

1 Du kommer til at handle meget mere via din smartphone 2018 var året, da smartphones virkelig slog igennem som købsredskab. I første halvår blev hver femte handel foretaget via en smartphone, og i den travle periode omkring black friday tordnede købene via smartphones frem - flere butikker rapporterede, at de smarte telefoner stod bag to ud af tre handler. Jeg ser ingen tegn på, at det vil ændre sig i det kommende år - tværtimod tror jeg, at hver tredje handel vil blive foretaget på en smartphone i 2019. Smartphone-generationen bliver ældre og mere købedygtig, og selv vi, der kan betegnes som det grå guld, mobilshopper, som om vi aldrig har lavet andet. Årsagen er ret enkel: Smartphones er allemandseje, betalingerne glider nemt, og vi kan handle, hvor og hvornår vi vil.

2 Du kommer til at handle mere i udlandet - men mindre på Wish.com Indrømmet. Det er ikke en vild spådom, at du i 2019 vil lægge en større del af dit shoppebudget hos netbutikker, der ikke har adresse i Danmark. Sådan har udviklingen været i mange år. Men nu kommer en anden spådom, som både er mere kontroversiel og håbefuld: Du kommer til at handle mindre i Wish.com, som ellers på rekordtid er blevet en af de mest anvendte netbutikker i Danmark. Wish.com er udover at være kendt for billige varer og billigere fragt berygtet for at fifle med moms og told og tage let på, hvilke ingredienser produkterne indeholder. Wishs succes gør ondt på statskassen og de danske virksomheder, men livet kan også blive surt for de forbrugere, der køber cremer, legetøj eller elektronik uden at vide, hvad produkterne indeholder. Netop det vil forhåbentligt betyde, at du i 2019 vil overveje, om det virkelig er pengene værd at købe de billige, men ofte sundhedsskadelige varer fra en udenlandsk butik, som snyder de danske butikker og statskassen. Jeg tror og ønsker, at mange af jer vil sige nej tak til Wish.com i 2019.

3 Du kommer til at handle på Amazon.dk Få virksomheder har i 2018 fået så meget dansk opmærksomhed som Amazon. Utallige analyser, artikler og ledere har handlet om, hvornår den amerikanske gigant vil kaste sin opmærksomhed på Danmark og det nordiske marked. Jeg har altid ment, at andet kvartal af 2019 var et realistisk bud, og det gør jeg stadig. Det er interessante er dog ikke, hvornår Amazon kaster sig over Danmark, men hvilken indflydelse det vil få. Kigger vi på andre lande, er der grund til bekymring på dansk detailhandels vegne. I både USA og Tyskland sidder giganten på cirka halvdelen af al e-handel, og i England er det omkring en tredjedel. Kan vi få samme tilstande i Danmark? Det tror jeg ikke, for butikkerne er bedre forberedt, og diversiteten er stor. Men den gigantiske markedsplatform vil helt sikkert lokke mange danske forbrugere, og det vil gøre ondt på især de mindre virksomheder. Jeg håber, at der også efter Amazons indtog i 2019 vil være plads til et sundt og varieret detail- og e-handelsmarked i Danmark.