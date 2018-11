Som EY-vinder er MIR kommet i fint selskab

En række kendte danske - heraf tre fynske - virksomheder har vundet Entrepreneur of the Year-prisen gennem de godt 20 år, den har været uddelt. Men vinderen for 2008 er fjernet fra statistikkerne.

Reglerne for at være med i konkurrencen tilskriver i øvrigt, at der skal være tale om en dansk virksomhed, og det er MIR som bekendt ikke mere, da amerikanske Teradyne tidligere på året købte MIR for 1,7 milliarder kroner. Men de regnskabstal, der ligger til grund for virksomhedens deltagelse i årets konkurrence, ligger tilbage fra tiden i rent dansk eje, og derfor var MIR helt berettiget til at være med.

I 2014 vandt it-virksomheden Sitecore, men ellers er vinderlisten præget af virksomheder inden for kendte brancher. At MIR nu optræder i det selskab er en ekstra understregning af, at robotvirksomheden har etableret sig som et navn i dansk erhvervsliv.

EY Entrepreneur of the Year-prisen har været uddelt i Danmark siden 1997. Listen over tidligere vindere af vækstkonkurrencen tæller en lang række kendte danske firmaer, så Mobile Industrial Robots (MIR) er kommet i fint selskab med sejren i dette års konkurrence.

EY er en international revisions- og rådgivningskoncern med sit udspring i USA. Hed oprindeligt Ernst & Young.Er aktiv i omkring 150 lande verden over og har samlet set knap 250.000 ansatte. Uddelingen af prisen Entrepreneur of the Year begyndte i 1986 i USA. Siden 1997 har prisen været uddelt i Danmark, og i dag er der tale om en række priser i flere kategorier.' Prisen som landsvinder, som går til MIR, er den fornemste og er anerkendt bredt i erhvervslivet. EY er storsponsor for vækst-konkurrencen og afslutter hvert år med en VM-finale i Monaco med deltagelse af virksomheder fra over 50 lande. Monte Carlo er i flere dage præget af EY, der holder en lang række arrangementer på de internationale hoteller og konferencecentre og slutter med en gallamiddag et af de mest fashinable steder i den mondæne by ved Middelhavet.

EY Entrepreneur of the Year

Rædselsåret 2008

I statistikken over tidligere vindere er der i øvrigt ikke noget navn ud for året 2008. Når man spørger de ansvarlige EY-folk om årsagen, er det noget, de helst ikke vil tale for meget om.

For navnet, der stod ud for 2008 i de første år, er blevet fjernet efterfølgende. I 2008 var det et firma ved navn IT Factory, der vandt EY Entrepreneur of the Year, og en vis Stein Bagger blev fejret på behørig vis.

Men IT Factory og virksomhedens flotte væksttal viste sig som bekendt at bygge på det rene svindel, og Stein Bagger endte i fængsel. Derfor er IT Factorys navn nu fjernet fra statistikkerne - lidt ligesom dopingdømte tidligere Tour de France-vindere er streget af vinderlisten.

EY må nøjes med en stille glæde over, at det da i det mindste ikke var dem, der lod sig føre bag lyset som IT Factorys revisor.